Cristina Barreiro, autora de la novela 'Bee': "A Beatriz de Sajonia la consideraron en la corte una majadera por amamantar a sus hijos"

Ya desde la portada, uno adivina que el libro que va a leer le permitirá descubrir la vida de una mujer diferente, apasionada, terca, coherente, elegante... Así (y muchas más cosas) era Beatriz de Sajonia-Coburgo, prima de la reina Victoria Eugenia (mujer de Alfonso XIII), y miembro de la corte española a comienzos del siglo XX. Quien permite conocerla al detalle es Cristina Barreiro, profesora de Historia contemporánea y doctora en Periodismo. Bee (La Esfera de los Libros) es su última novela histórica. En ella se describe la personalidad de esta princesa inglesa, nieta de la reina Victoria y del zar Alejandro II, que terminó sus días como infanta española. El libro traza una adictiva trama en torno a su figura. Y contiene, asimismo, una serie de fotografías que son verdaderos documentos de una época, así como dibujos de la propia 'Bee' (apodo de Beatriz) que descubren su alma artística.

¿Por qué considera un personaje a moderno Beatriz de Sajonia? ¿Qué le interesó de su figura?Era una mujer cosmopolita, deportista, abierta a culturas diferentes y con un toque intrépido. Nace en Londres, pero ya desde niña viaja continuamente a San Petersburgo, Bucarest, Malta… Y termina sus días en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Era nieta de la reina Victoria de Inglaterra por parte paterna y del zar Alejandro II por el lado materno. ¡Y eso debía de marcar mucho! Todas las relaciones que su sangre le podía proporcionar. Además, 'Bee' era muy artista y una gran dibujante.

'Bee' vive en primera persona la tragedia de la revolución rusa… Más de veinte parientes fueron asesinados por los bolcheviques

¿La historia sigue siendo un nicho fundamental de argumentos e inspiración?Claro que sí. Hay grandes figuras con unas vivencias extraordinarias que nos permiten recorrer periodos enteros de nuestro pasado. Sus circunstancias las convirtieron en protagonistas de la historia. 'Bee' vive en primera persona el final de la era victoriana, la tragedia de la revolución rusa… Más de veinte primos y parientes fueron asesinados por los bolcheviques. Ella era prima carnal de Nicolás II y de la zarina Alejandra, pero también del káiser Guillermo y del rey Jorge V de Inglaterra. Toda esa cercanía familiar ofrece episodios fantásticos para tirar de un hilo y que surja una gran historia.

Cristina Barreiro es profesora de Historia. CEDIDA

Las intrigas de palacio, ¿son un género en sí mismo? ¿La historia se ha esmerado lo suficiente en contarlas?

Son un elemento más de la vida en la corte. Una parte de la cotidianidad regia. Pero eso ocurre en cualquier familia. En el fondo, este tipo de historias noveladas lo que nos permite es humanizar a los personajes. Los reyes y príncipes también son personas, que sufren y lloran. 'Bee' tuvo la oportunidad de brillar en la season (estación) y las recepciones en Buckingham, pero también padeció el horror de la Primera Guerra Mundial y vio como su madre perdía todo su patrimonio. Pasó por varios exilios y perdió a un hijo combatiendo en 1937 contra los republicanos. Son vidas muy intensas.

'Bee' y su hermana María eran mujeres de carácter que no se plegaban a los convencionalismos

Beatriz de Sajonia fue una mujer realmente guapa. ¿Cree que en aquel tiempo de no haberlo sido podría haber hecho de su capa un sayo?Lo de la belleza es algo idealizado. Es cierto que ella y su hermana María, reina de Rumanía, siempre destacaban por su porte y un vestuario fabuloso. Pero ellas tenían muchísima personalidad y eran mujeres de carácter que no se plegaban a los convencionalismos. Por eso a 'Bee' se la llegó a ver regular entre los palaciegos españoles. Su no conversión al catolicismo cuando se casó en 1909 no sentó del todo bien en los círculos políticos y su decisión de amamantar a los hijos causó un auténtico terremoto. ¡La Chata y la regente María Cristina de Habsburgo no podían comprenderlo! La llegaron a considerar una majadera por criar a los niños. Pero las hermanas Sajonia-Coburgo, hijas de la gran duquesa rusa María Alejandrovna, eran temperamentales y en el fondo hicieron lo que les dio la gana respetando siempre su dignidad dinástica.

Sugiere que Alfonso XIII estuvo enamorado de Beatriz...En su tiempo fue algo contextual. Pensemos que muchos de los matrimonios se acordaban por intereses entre estados. Pero 'Bee' y el infante Alfonso de Orleans se casaron enamorados y tuvieron que superar muchos obstáculos a lo largo de su vida. Fue un matrimonio leal. Además, ambos tenían un sentido del humor muy particular, lo que siempre une.

Su madre le puso el apodo de 'abeja' en inglés porque era muy inquieta, viva, le gustaba saber

'Bee' es abeja en inglés y el apodo de Beatriz. ¿Qué significado tenía?Se lo puso su madre al nacer. La llamaban 'Baby Bee'. Era la pequeña de cuatro hermanas y un único varón. Era inquieta, muy viva y le gustaba saber. Es curioso, pero entre los royals siempre tienen apodos. Missy, Ducky, Ernie, Alfie…en la correspondencia que se escribían, lo hacen en un tono muy informal y utilizan unas expresiones realmente curiosas. Es muy divertido ver el trato tan cercano que mantenían entre ellos.

Viajera, mecenas de arte, entregada madre y esposa... ¿Habría sido una buena reina para España?Es algo que no llegó a plantearse. La reina era su prima Victoria Eugenia, Ena. Y ellas eran muy amigas. 'Bee' no fue una candidata real para Alfonso XIII. Otra cuestión es que formase parte del elenco de primas casaderas que el rey conoció en su viaje a Londres en 1905. Hay un dibujo graciosísimo de 'Bee' con motivo de esa visita en busca de esposa. Además, 'Bee' ya se había enamorado antes. Nada menos que de su primo el gran duque Miguel Romanov, aunque aquello no prospero.

'Bee' fue muy activa en Frente y Hospitales. Los Borbones españoles se implicaron mucho en la guerra

Una princesa en una guerra civil parece una imagen imposible.Para nada. Ella fue muy activa en Frentes y Hospitales, entró con las tropas en Lérida y en Madrid en 1939. Los Borbones españoles se implicaron mucho en la guerra. Y no lo hicieron más porque Franco no les dejó. A su marido, al infante Alfonso de Orleans, pionero de la aviación, Mola no le permitió quedarse en España cuando se presentó para ponerse al servicio de los alzados. ¡Que su labor podría ser mucho vas valiosa fuera de España, le dijeron! Era mentira. Pensemos que ellos ya vivían en el exilio y creían que la victoria nacional supondría la restauración de la monarquía. Se equivocaron porque Franco tardó más de cuatro décadas en darles paso. 'Bee' no era franquista. En 1937, llegó a presentarse en el palacio Muguiro, el cuartel general de Franco, para espetarle el deseo del infante de incorporarse al ejército. Pero estaban los intereses de Burgos, los de Salamanca, los falangistas… No todo era blanco o negro.