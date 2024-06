Fabiola Martínez se pronuncia sobre la decisión de Bertín Osborne: "Nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor"

Fabiola Martínez ha acudido al programa Es la Mañana de Federico de Esradio para hablar de los últimos proyectos de la Fundación Bertín Osborne. Además, ha aprovechado para dar su opinión sobre el comunicado de Bertín Osborne sobre su decisión respecto a su nueva paternidad.

La exmodelo ha reconocido en la entrevista que había pensado en no acudir a su cita con el programa y así evitar comentarios sobre el comunicado, pero al final ha decidido ir porque debe seguir con sus compromisos y proyectos de la fundación, que pronto tendrá oficialmente el nombre de su hijo Kike.

"A mí me lo ha dicho antes de que saliera y me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor", ha reconocido la venezolana. "No tengo más que aportar, yo me dedico a hacer mis cosas y mi vida. Yo soy madre de sus hijos, que también son míos", ha añadido la empresaria. "Son sus hijos y es su responsabilidad de él saber cómo es su relación", ha concluido Martínez.

Sin embargo, el tema principal por el que acudió al programa fue para hablar de los proyectos de la fundación. Ha explicado que una de las nuevas propuestas son unos talleres para acompañar a las familias en el duelo, tanto antes de perder al ser querido como después.

"Decidimos que era hora de abordar este tema porque es necesario. No es un taller solo para personas que han perdido a su ser querido, sino también para aquellas que pueden perderlo en cualquier momento. Nosotros cada vez que Kike tiene una crisis epiléptica sabemos que puede que no salga de esa crisis y tenemos que prepararnos y acompañarnos. Son talleres que llevan a cabo terapeutas en acompañamiento en el duelo", ha explicado.

También ha hablado del 'Mercachollo' que han preparado con fines benéficos para los días 17, 18 y 19 de junio en el restaurante Abascal de Madrid. En el que se podrán encontrar ropa y complementos que han sido cedidos por rostros conocidos como Paz Padilla, Bertín Osborne o Beatriz Cortázar.