20minutos es el tercer medio con más audiencia digital en España, según el Reuters Institute

20minutos es el tercer medio de comunicación con más audiencia digital en España, tras Antena 3 y El País, según los datos del Digital News Report España 2024, elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en colaboración con la Universidad de Oxford.

La edición digital del diario del grupo Henneo destaca por la fidelidad de los lectores y su recurrencia en la web cada semana, superando a los diarios El Mundo y eldiario.es, cuarto y quinto, respectivamente.

Ranking de medios, según el DNR 2024 de Reuters Institute. HENAR DE PEDRO

La encuesta DNR España 2024, con una muestra de 2.060 encuestas, ha sido realizada entre finales de enero y principios de febrero de 2024 y ofrece una panorámica del consumo de información a nivel nacional. En ella, destaca la calidad periodística y la pluralidad informativa como factores clave para la generar confianza en los lectores en la era de la inteligencia artificial.

En la presente edición de este informe anual, destaca por primera vez un servicio de noticias digitales de una cadena de televisión, Antena 3 Noticias, al ser el más citado por los encuestados.

20minutos, el menos polarizado

Los datos de este año revelan que el 52% de los encuestados mantiene un alto interés en las noticias, lo que representa un ligero aumento respecto al año anterior y sugiere una ralentización en la pérdida de interés que se observaba desde 2015. Además, los diarios regionales y locales siguen siendo lo medios con mayor credibilidad para los lectores: el 54% de los encuestados se fía de ellos.

En relación con los medios que tienen una presencia digital predominante, los encuestados consideran que 20minutos presenta un nivel de polarización significativamente inferior al observado en las marcas tradicionales.

Crece el consumo de información vía redes sociales

El panorama del uso de redes sociales como canales informativos en España ha experimentado cambios significativos. WhatsApp se ha posicionado como la red social informativa líder en España (el 27% de los encuestados la emplea para informarse), y supera a Facebook, cuyo uso informativo ha disminuido del 53% en 2014 al 26% en 2024.

Para los menores de 35 años, Instagram (29%) y X (28%) se han convertido en las redes sociales preferidas para consultar noticias, mientras que TikTok sigue ganando popularidad entre este grupo (23%). En contraste, los mayores de 35 años aún prefieren Facebook (30%) y WhatsApp (29%), lo que refleja diferencias generacionales en el uso de tecnologías y plataformas de medios sociales.

Los bulos preocupan más; hay incertidumbre con la IA

El estudio pone el foco un año más en la preocupación que los encuestados españoles tienen por la desinformación y los bulos. Los datos de 2024 muestran un aumento de seis puntos en la preocupación de los encuestados por los bulos en Internet: el 70% se siente preocupado sobre lo que es real y falso en el entorno digital. Respecto a los tipos de bulos, la preocupación por la desinformación sobre política domina

en España (el 37% de los encuestados ha identificado bulos sobre este asunto), seguida por la concerniente a temas relacionados con la pandemia (29%) y la economía (28%).

El miedo a la desinformación coincide además con un momento crítico a nivel tecnológico, en plena expansión del uso de la inteligencia artificial. En este sentido, más de la mitad de los encuestados en España (59%) está informada sobre la IA, lo que indica un alto nivel de conocimiento sobre esta tecnología. Sin embargo, la aceptación de su aplicación en el periodismo no es uniforme. El 60% de los encuestados se muestra especialmente preocupado por el uso de noticias automatizadas en los temas serios (política, internacional o sucesos) que cuando se emplea en temas menos críticos (45%). En este segundo tipo de temas, al 34% le resulta indiferente el uso o no de noticias automatizadas y a otro 34% no le incomoda.

El móvil sigue siendo el dispositivo estrella

En España, la mayoría de los encuestados (81%) utiliza el teléfono inteligente usa para acceder a las noticias y se observa un crecimiento en la popularidad de dispositivos como los altavoces y los relojes, utilizados por el 23% y el 19% de los usuarios respectivamente. Este aumento refleja una tendencia hacia la integración de la tecnología en la vida cotidiana de manera que facilita un acceso aún más inmediato a la información.

Metodología

Este estudio ha sido comisionado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford y elaborado por investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Su objetivo es describir y analizar cómo se consume la información en una variedad de países y la investigación fue llevada a cabo por YouGov, mediante un cuestionario en línea a finales de enero/principios de febrero de 2024.

En España, la encuesta se basó en 2.060 encuestas a través de panel a personas mayores de 18 años, representativas de una población total de 47 millones de personas. La tasa de penetración de Internet en el momento de la encuesta era 93% del total de la población.