Feijóo solo acepta retomar la negociación del CGPJ ante Europa y donde lo dejaron porque Sánchez "no es fiable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, devuelve el órdago que le lanzó el día anterior el presidente Pedro Sánchez para renovar en 15 días el CGPJ: "Si el Gobierno lo considera oportuno, retomamos la negociación en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha". De este modo, el popular rechaza de plano el ultimátum con el que el socialista trató este jueves de cerrar el largo proceso de negociación con la oposición para renovar el órgano de los jueces. "Si el Gobierno quiere seguir dentro de la Constitución y en presencia de un comisario europeo para certificar las conversaciones, nosotros nunca nos hemos opuesto, pero el problema es que este presidente no es fiable".

Tal y como ha explicado Feijóo ante los medios, el PP solo está dispuesto a llegar a un acuerdo en presencia de la Comisión Europea y únicamente en el marco de las conversaciones. "Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Por lo tanto, para nosotros no existe". El popular no solo ha reprochado que el presidente se haya saltado el marco de la negociación que llevan tiempo manteniendo con mediación de Bruselas sino que, además, haya "mentido atribuyéndole una propuesta al presidente de Consejo General del Poder Judicial que el propio presidente ha desmentido" y también "al comisario de Justicia de la Unión Europea porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de Justicia".

Por todo ello, Feijóo se reafirma en que el presidente "no es fiable" y que el PP va a "defender al Estado del Gobierno". Porque, según el líder de la oposición, el Gobierno quiere "invadir las competencias del Poder Judicial" por "su terrible agenda judicial". Asimismo Feijóo ha cargado contra las palabras de Sánchez en una entrevista en TVE en la que cuestionó la decisión del juez que investiga a su mujer. "Si lo que pretendió ayer fue transmitir que los jueces no son independientes, no merece seguir siendo presidente del Gobierno porque un presidente de un Estado democrático no puede decirle a los ciudadanos que los jueces no son independientes simplemente porque él, su partido y su familia tengan problemas judiciales".

El presidente popular se ha reafirmado en su apuesta de llamar a la Comisión Europea para que mediara entre ambos partidos a los que se les había enquistado las negociaciones durante meses. "Teníamos razón cuando pedimos que la Comisión estuviese de testigo de nuestras conversaciones y volvemos a acreditar que este Gobierno no es fiable y que este Gobierno miente a todo el mundo". Además ha aviado al Gobierno que no es posible "asaltar el Estado" y que deberá seguir dentro de la Constitución y en presencia de un comisario europeo para certificar las conversaciones.

El líder de la oposición evita hablar de plazos. No ha aclarado si ve posible desbloquear un CGPJ que lleva más de un lustro caducado en tan solo quince días. Aunque sea con la ayuda de la Comisión que media desde principios de año. Tan solo ha certificado que no se va prestar a estos paripés del señor Sánchez".