Detenida una mujer por presuntos robos con violencia en casas de ancianos en Barcelona: les engañaba pidiendo dinero para sus hijos

Una dona de 65 anys va a pisos de persones grans a Sant Martí (Barcelona) i Sant Adrià de Besòs per demanar diners per als seus fills



Quan li obren la porta, aprofita per robar-les violentament. La detenim just després de cometre l'últim dels 7 robatoris, té 24 antecedents pic.twitter.com/TiDdqCrjkF