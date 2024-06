Ayuso reprocha a Sánchez que se comporte como un "matón" y defiende que Madrid no tiene miedo y será el "azote de corrupción"

El penúltimo Pleno de la Asamblea de Madrid de este curso político ha seguido la misma estela que el resto de la legislatura: un cruce de reproches y discursos con alusiones al panorama nacional. Este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su turno de intervención para dirigirse al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para acusarle de comportarse como un "matón" amenazando a los jueces y medios de comunicación. Desde su asiento, la dirigente regional ha advertido que Madrid no se "achanta" y serán "el azote de la corrupción". Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Juan Lobato, ha afirmado que Díaz Ayuso está más enfocada en la confrontación que en la gestión, encallada en el insulto constante.

"Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a ser es el azote de la corrupción, así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del Gobierno: aquí en la Comunidad de Madrid, miedo cero", ha manifestado la presidenta del Gobierno regional, en referencia a la entrevista de Sánchez en Televisión Española. Díaz Ayuso ha expresado que mientras el Ejecutivo nacional no resuelve los problemas de los ciudadanos, su Gobierno seguirá enfocado en reducir el paro juvenil, solucionar el problema de la vivienda o en aprobar los presupuestos.

Previamente, Juan Lobato ha manifestado que Ayuso "está llevando a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al barro todos los días". El dirigente socialista ha recriminado a la presidenta regional que siempre llega "tarde y mal" a la hora de ofrecer soluciones a los problemas de los madrileños. El socialista se refería al plan de capacitación laboral para jóvenes que se anunció a principios de semana: "Ha tardado dos años en hacer el PowerPoint y mientras que ha pasado, el paro juvenil por las nubes".

"Va a pasar a la historia como la que insulta", ha añadido Lobato, al considerar que Ayuso está encallada en esa posición. Por ello, le ha advertido que siempre habrá alguien que insulte más: "Va a aspirar a ser una simple telonera de una fiesta que acaba mal". Para el socialista, los resultados de las elecciones europeas con el ascenso de los "partidos de ultraderecha" sirvieron para que Ayuso se diera cuenta de que si continúa "mimetizándose" con ellos, "se la acabarán comiendo".

"Se comportan como auténticos matones políticos. Nosotros vamos a seguir, sin embargo, trabajando por lo que nos ha traído hasta aquí. Son ustedes un completo desastre que siempre utiliza el mantra 'para que no gobierne la derecha'. Lo hacemos aquí desde hace 30 años y mire qué bien va", ha respondido Ayuso al dirigente socialista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha centrado su turno de intervención en la salud mental. "Lo que duele es la precariedad y la soledad. Trabajar para tu casero y que al final de tu jornada laboral no tengas fuerza para llamar a tu madre o jugar con tu hijo. Tener una red de apoyo es tener tiempo para cuidar y disfrutar, previene de presión y soledad, pero en su modelo no hay sitio para esto", ha concluido diciendo.

"Si no se hace lo que la ultraizquierda quiere, llegan los problemas de salud mental", ha replicado Ayuso. Para la dirigente, las propuestas de Más Madrid y su programa político están detrás de los resultados en los últimos comicios: "No les votan ni en su pueblo". La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, para cuestionar su gestión a la hora de resolver los problemas que plantean las comunidades autónomas con la falta de médicos para este verano: "¿Dónde están los nuevos médicos?". "Ustedes no quieren atender, porque solo viven desde la última sede que les queda, que es esa casa de 445 metros cuadrados que pagamos todos los españoles por su jefa [Yolanda Díaz] que aún se agarra a la poltrona. Desde ahí es desde donde hacen la política sanitaria", ha dicho.

Durante la sesión de este jueves, el distanciamiento entre Vox y el PP se ha hecho más palpable. La atención a los menores migrantes ha sido el detonante que ha enfrentado a Rocío Monasterio y a Díaz Ayuso. "Va a ser más conocida por abrir centros de Menas que centros de salud", ha reprochado la portavoz de Vox. Monasterio ha replicado que en la Comunidad de Madrid se invierta más dinero para atender a estos menores que a las mujeres que quieren ser madres. "Solo le falta acusar a la ultraderecha de fango y escribir una carta a la ciudadanía", ha ironizado.

La presidenta regional se ha preguntado qué papel cumple Vox en la esfera política. "Han nacido contra el Partido Popular y se han convertido en la coartada de Sánchez. Ustedes sabrán el camino que han elegido… han votado con los independentistas para evitar que hubiera un diputado del Partido Popular en la Mesa del Parlamento catalán y han votado con los socialistas tumbar los presupuestos y perseguir al alcalde en Sevilla… Allá ustedes", ha finalizado Ayuso.