Muere Mark James, el compositor preferido de Elvis Presley y autor de éxitos como 'Suspicious Minds' o 'Always on my mind'

El estadounidense Mark James, compositor de exitosos temas como Suspicious Minds, popularizado por Elvis Presley, o Always on my mind, ha fallecido a los 83 años, anunció este jueves Houston Chronicle, el diario de su ciudad natal.

James, que forma parte del Salón de la Fama de los Compositores desde 2014, y que es autor de otros temas reconocidos como Hooked on a Feeling, murió el 8 de junio en su casa de Nashville, según el diario que lo hizo público este jueves.

Precisamente esas tres canciones, Suspicious Minds, Hooked on a Feeling y Always on My Mind, se incluyeron en una lista de las 100 mejores canciones del siglo XX elaborada por la organización de licencias musicales BMI, relata el diario.

Suspicious Minds también figura en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

James ganó dos premios Grammy, ambos en 1983 por Always on My Mind, que compartió con los coautores Wayne Carson y Johnny Christopher, explica el medio.

El tema fue elegido además como canción del año y canción country del año después de ser grabada por Willie Nelson, quien la llevó al puesto número 5 en el Billboard Hot 100 y al número 1 en la lista de canciones country.