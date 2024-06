El informe del georradar descarta que haya restos de brigadistas en la parcela del futuro cantón de Montecarmelo

El Ayuntamiento de Madrid ya conoce los resultados del informe del georradar encargado a una empresa de geofísica para determinar si había o no anomalías en el terreno sobre el que planean construir el futuro cantón de Montecarmelo. "No hay ningún tipo de evidencia sobre que haya habido un movimiento anómalo de tierras que indicara que pueda haber algún tipo de resto", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Al mismo tiempo, ha incidido que este sistema de localización "no encuentra restos humanos, solo movimientos anómalos de tierras".

Sin embargo, el regidor ha explicado que, en la parcela adyacente a donde el Ayuntamiento plantea levantar la infraestructura de gestión de residuos, "sí se ha detectado un movimiento anómalo de tierras", aunque no se podrá saber de qué se trata sin excavar, algo que ya deberá hacer el Gobierno central.

"Al Ministerio Política Territorial y Memoria Democrática le vamos a dar traslado de ese informe. Si el Ministerio quiere entrar en esa parcela adyacente a comprobar si son restos humanos y, en su caso, de la Guerra Civil, podrá hacer las investigaciones que estime oportunas", ha indicado el regidor.

Los trabajos sobre la zona por parte del georradar comenzaron hace un par de meses tras la alerta de la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales, quien informó al Consistorio de una posible fosa común en estos terrenos con 451 cuerpos de la Guerra Civil.

La empresa encargada de realizar los trabajos de investigación es Gama-Geofísica, quien explicó a 20minutos que "la geofísica es una técnica en superficie que permite encontrar anomalías en el terreno, pero no proyecta una imagen, tan solo variaciones de onda". "Nosotros no podemos determinar si estas anomalías son restos humanos o cualquier otro elemento", detalla uno de los representantes de la empresa.

La aparición de anomalías en el terreno es algo que desde Gama-Geofísica consideran habitual en una ciudad como Madrid por la poca pureza de sus tierras: "Hemos descubierto anomalías, sí, pero estas se encuentran en cualquier terreno y más en Madrid, donde no hay apenas tierra natural, ya que siempre se mezcla con escombros, estructuras o cosas enterradas".