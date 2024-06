Entrevista

Bastaron apenas unos mensajes sobre música en redes sociales para que la conexión entre ellos fuera instantánea. Lo que en ese momento nadie imaginaba es que Angelina Mango y Álvaro de Luna se reunirían para componer y grabar juntos la nueva versión de La Noia, la canción con la que la italiana probó suerte en la última edición de Eurovisión.

"Yo conocía algo de su música, había escuchado alguna canción de ella antes de que pasara todo esto", comenta a 20minutos el sevillano, uno de los artistas jóvenes españoles que más triunfa actualmente, durante la charla con los artistas.

Cuando llegó el momento de conocerse en persona, en este caso, en el estudio de grabación, el feeling era el mismo. "Hubo mucha sinergia, conectamos muy bien y trabajar juntos fue muy divertido. Angelina entiende muy bien el español, lo pilla superrápido", añade el andaluz, que arranca la risa cómplice de la italiana.

Ambos se intercambian piropos mutuos. "Me encanta cómo escribe, cómo compone, y por supuesto su puesta en escena, que es muy cool. La admiro mogollón", sentencia Álvaro, al tiempo que Angelina toma la palabra por primera vez en la charla: "Lo que me gusta de Álvaro que es extremadamente gentil y trabajador. Me sorprendió su profesionalidad. Realmente, ama lo que hace y lo demuestra", le dedica ella.

En lo que ambos están de acuerdo es en que han salido de su zona de confort. "Nunca lo habríamos imaginado, pero nos gustó". El resultado es un remix en castellano de unas de las triunfadoras de la cita de Malmo -quedó en séptimo lugar- y que, aunque "no se hizo con ese objetivo", apunta a canción del verano. Ellos, encantados: "¡Sería bellísimo!".

"Coincidimos en que es necesario no aburrirse, parar un poco y pensar en uno mismo, analizado hacia dónde te quieres dirigir y proyectar"

"Me encanta el mensaje de la canción y me siento muy identificado con él", admite Álvaro sobre esta cumbia contra el aburrimiento, que es casi una filosofía de vida. "Coincidimos en que es necesario no aburrirse, parar un poco y pensar en uno mismo, analizado hacia dónde te quieres dirigir y proyectar", confiesan.

Angelina es la primera mujer en ganar Sanremo en diez años, algo que, unido a su participación en Eurovisión, lanzó a la fama a esta joven de padres artistas, algo por lo que no siente ningún tipo de presión. De la edición más polémica que se recuerda, la italiana lo tiene claro: "Solo traté de concentrarme en la música, aunque fue difícil. Vivimos muchos momentos de tensión y una atmósfera extraña. Pero, afortunadamente, la música lo salvó todo".

"La vida da muchas vueltas, y nunca puedes cerrar las puertas a nada, pero sí que siento que este no es el momento" (Álvaro de Luna)

A pesar de que se han "empapado" el uno del otro, en lo que no le ha convencido es en participar, en un futuro cercano, en Eurovisión. "La vida da muchas vueltas, y nunca puedes cerrar las puertas a nada, pero sí que siento que este no es el momento, porque estoy todavía en esa fase de construcción como artista, de saber hacia dónde quiero ir. Creo que ahora mismo no es compatible una cosa con la otra".

Sí lo son sus carreras en solitario con este feat, porque, como dicen, "la música, compartida, es más bella".