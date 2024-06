La Casa Real desmiente a Belén Esteban: la reina Letizia no será operada de su lesión en el pie

La reina Letizia y Belén Esteban coincideron esta semana en clausura de la XVI convocatoria de Euros de tu Nómina, en el que empleados del Banco Santander, a través de donaciones, impulsan proyectos para mejorar la sociedad, en Madrid. La monarca y la excolaboradora de Sálvame ya se han visto en más ocasiones, y ambas mantienen una cordial relación.

Belén contó después de su último encuentro que estuvieron conversando de su estilismo y también de la fractura que desde hace semanas obliga a la reina a caminar con zapato cómodo y bajo. "Le he dicho: 'Letizia, vamos las dos en playeras'. Luego le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar", comentó la colaboradora en su actual programa Ni que fuéramos.

La Casa Real, que rara vez entra a comentar asuntos de índole personal de los reyes, sí ha desmentido en esta ocasión la aseveración de Belén Esteban: "No es cierto que Su Majestad la Reina vaya a ser operada de la fractura que sufre en un pie", ha dicho en un comunicado.

La reina se fracturó una falange de un dedo de su pie derechoal golpeárselo en su casa de forma accidental. Desde entonces, no ha dejado de cumplir con su agenda, incluido un viaje de cooperación a Guatemala, aunque la fractura le impide calzar zapatos altos.

Recientemente, durante la inauguración de la 83 Feria del Libro de Madrid, Letizia dijo que iba mejor en su evolución y que si el hueso roto se soldaba volvería a título particular a caminar entre libros.