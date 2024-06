El primer papiro del Evangelio de Tomás, un hallazgo "con valor histórico" pero sin trascendencia "confesional"

Jesús de Nazaret tiene cinco años y está jugado en cerca de un río. El pequeño se distrae moldeando con arcilla gorriones. Construye un total de 12. José, su padre adoptivo, se acerca a él y le reprende por hacer una cosa así en el Sabbat, día en el que la ley judía prohíbe la realización de cualquier trabajo. Jesús aplaude y los doce gorriones de arcilla echan a volar. Es, supuestamente, el segundo milagro de su vida.

"Absurdo, totalmente absurdo. Era la novelita para que otros se entretuvieran", señala a 20minutos el filólogo e historiador Antonio Piñero, el mayor especialista en la vida de Jesucristo de España desde el punto de vista académico, no confesional.

La escena pertenece al Evangelio —apócrifo— de Tomás sobre la infancia del Mesías, cuyo primer papiro acaba de ser descubierto en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo después de que durante muchos años se creyese que era una vulgar "lista de la compra". La "letra torpe" con la que se escribe en el documento hace pensar a los investigadores que la copia se creó como un ejercicio de escritura en una escuela o monasterio.

El hallazgo, dice Piñero, "tiene poca trascendencia" porque "es algo que ya se sabía que existía". La importancia radica en la antigüedad del documento, puesto que se calcula que el papiro data del siglo IV o V y el primer escrito reconocido hasta ahora pertenecía al siglo XI. "Está muy bien, tenemos un documento más, ¿pero nos aporta algo? La respuesta es que no", afirma Piñero.

En cambio, Juan Chapa, catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología, opina que "como todo manuscrito cristiano antiguo, el nuevo descubrimiento tiene un gran interés para conocer más a fondo la fe, las costumbres y los intereses de los cristianos de los primeros siglos, y confirmar, matizar o reinterpretar aquello que ya sabemos".

Así, este papiro tiene un valor considerable "porque es el testimonio más antiguo de un texto que gozó de gran popularidad en los primeros siglos del cristianismo y trasmite el texto en la lengua en que originalmente se compuso [probablemente en griego], ya que hasta el momento los manuscritos más antiguos que teníamos de esta obra están en siriaco y latín". En cualquier caso, Chapa coincide en que "desde el punto de vista confesional no añade nada".

Los dos evangelios de Tomás

El historiador Antoio Piñero ha editado, entre otros, los dos evangelios de Tomás de los que se tiene conocimiento. Uno relacionado con el reciente hallazgo, "típico de mentes fantasiosas y que pretenden rellenar con leyendas populares los huecos de los cuatro evangelios canónicos [Marcos, Juan, Mateo y Lucas]". "Digo canónicos y digo huecos porque Marcos, el primer evangelista, no dice una palabra de la infancia de Jesús, y el último, Juan, tampoco. Primero, porque no saben nada, y segundo, porque no les interesa", relata Piñero.

Precisamente, el consenso en torno a cómo fue la infancia y la juventud de Jesús es en el cristianismo prácticamente inexistente. Es ese periodo en el que los evangelios canónicos apenas profundizan y que se conoce como la vida oculta de Jesús.

"No tenemos ni la menor idea de cómo fue. Jesús se hace verdaderamente famoso solo cuando su grupo de seguidores está compuesta por una masa crítica, es decir, alcanza las 2.000 o 3.000 personas. Eso ocurre en el año 100. Vaya usted a preguntar cómo fue la infancia de un señor que nació probablemente un par de años antes de que muriera el rey Herodes el Grande y del que no se conserva nada".

El otro evangelio de Tomás es totalmente distinto, aunque no por ello poco discutido. Fue hallado en 1945 en la ciudad egipcia de Nag Hammadi. "Ese ya no es fantasioso, sino que contiene solo dichos de Jesús, muy parecidos a los de los evangelios comunes. El problema que jamás abandonará a este es que muchos críticos lo consideran un apriorismo, y los que lo aceptan, tampoco se atreven a utilizarlo", cuenta Piñero.

Los evangelios apócrifos

La Iglesia considera canónicos únicamente cuatro del medio centenar de evangelios que existen: los de Mateo, Juan, Lucas y Marcos. El resto los tilda de apócrifos, es decir, de inaceptables en su seno. La razón de por qué unos sí y otros no representa para Piñero "uno de los problemas más graves" de la acción de la Iglesia.

"No ha dejado ningún documento que lo explique. No se sabe por qué la Iglesia, a finales del siglo II, decidió qué era verdadero y qué era falso", lamenta.

Por contra, el catedrático Juan Chapa explica que "desde la generación inmediatamente posterior a los apóstoles las iglesias de Oriente y Occidente no consideraron estos evangelios autoritativos porque no gozaban de la garantía apostólica que tenían los cuatro evangelios canónicos".

"Eso no quita que sean importantes en la Iglesia, como lo es todo lo histórico. Los evangelios apócrifos tienen interés por su impacto en el conocimiento del cristianismo primitivo, pues destacan la diversidad de corrientes antes del canon del siglo IV, el proceso de discernimiento de la Iglesia al definir su identidad y canonizar solo cuatro evangelios, y las variadas inculturaciones del mensaje cristiano, algunas alineadas con la tradición común y otras incompatibles con el evangelio recibido", explica a 20minutos.

En el caso que nos ocupa, Chapa defiende que los milagros de la infancia de Jesús que se recogen en el Evangelio de Tomás "son chocantes y a veces terribles".

"Tienen la finalidad de mostrar la condición divina de Jesús desde que era niño, pero en modo alguno son históricos. Aunque el milagro que atestigua el nuevo papiro —Jesús niño que modela 12 pájaros de barro que cobran vida— se podría calificar de 'amable' y quizá algunos cristianos lo hayan oído narrar en la catequesis infantil, otros milagros narrados en este evangelio son incompatibles con la figura de Jesús", afirma.

Así, el catedrático de Nuevo Testamento señala que en dicho evangelio Tomás "narra que Jesús dejó paralizados, e incluso muertos, a unos niños que le molestaban". "Se entiende así que no se reconozcan", opina.

Cómo se crea un evangelio

En su obra Los libros del Nuevo Testamento, el experto en Jesucristo Antonio Piñero relata el motivo que ha llevado a todo evangelista a redactar un nuevo evangelio.

"Surge cuando, pasado un cierto tiempo, por ejemplo, 30 o 40 años, se retrasa la venida de Jesús como salvador que vuelve a completar aquello que la muerte en cruz no le dejó: la instauración del reino de Dios, el final de su mundo presente y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra".

Así, los evangelistas sienten la necesidad de ir enhebrando escritos antiguos y añadiendo interpretaciones de la vida de Jesús para mantener vivo su regreso "sine die". "Desde finales del siglo XIX está plenamente asentada la idea de que los evangelistas reciben trozos tanto de tradición oral tanto escrita".

En cualquier caso, desde el punto de vista histórico Piñero señala que "es terrible la falta de conocimiento" en torno a la vida de Jesús. "Por ejemplo, ¿qué sabemos de los 12 apóstoles? Le aseguro que prácticamente casi nada. Un poquito de Pedro, un poquito de Juan y de Santiago, los hijos de Zebedeo... Ni siquiera sabemos los nombres exactos porque hay variación entre Judas y Tadeo o Leví y Mateo. Sin embargo, entre el 150 y el 250 se escriben inmensas vidas de ellos nacidas de la pura fantasía", opina.