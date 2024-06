Carmen Calvo presenta su libro, 'Nosotras': "Fui antes feminista que socialista, desde niña tengo conciencia de mi dignidad"

Carmen Calvo es más del plural que del singular, de las mujeres más que de la mujer, así entiende la vida y el feminismo, por eso Nosotras. El feminismo en la democracia, es el nombre de su libro, porque la vida va de todas.

"He escrito Nosotras porque hay un momento de confusión en muchas cosas, también en el feminismo y en la lucha por la igualdad, y parece que le puedes poner la palabra feminismo a cualquier cosa", defiende.

Charlamos en su nuevo despacho del Consejo de Estado, un espacio acogedor, a pesar del peso institucional, donde las orquídeas frescas dialogan con dos tapices cedidos del Museo del Prado. Un órgano que preside desde hace solo unos meses y un destino más, en su larga trayectoria política, tras ser ministra de la Presidencia y de Cultura, consejera y socialista, y madre y abuela y, antes que nada, mujer.

'Nosotras. El feminismo en la democracia', libro de Carmen Calvo. PLANETA

"Yo fui antes feminista que socialista, porque tengo una conciencia desde muy niña de mi propia dignidad", asegura. Y es que siendo apenas una niña decidió cambiar su colegio privado de monjas por uno público, se matriculó sin preguntar a sus padres: "Tuve muy pronto un sentido muy claro de lo que yo era. Era una niña, pero yo era chica. Me he salido de la linde siempre que me ha parecido oportuno, me he atrevido a descubrir lo que era estar viva y no me he querido nunca morir por adelantado de aburrimiento o de ortodoxia. Mi vida no es nada ortodoxa en ningún sentido".

Por eso, quizá, lo de sacarla fuera de contexto con ella no sirve: "Por mi libertad y por mis gustos, nunca he estado mucho en el contexto, porque pienso que la vida es una aventura maravillosa de libertad". Una libertad que, me confiesa, se vio empañada tras no aprobarse en el Congreso la ley contra el proxenetismo hace solo unas semanas.

"Ha sido de las cosas que más me han dolido de los últimos tiempos, porque es una lucha por los derechos humanos de las mujeres. La prostitución no tiene que ver con la libertad… proviene del sometimiento de nuestra sexualidad, de la precariedad y de la marginación de las mujeres. Las prostitutas no han sido nunca mujeres respetadas ni poderosas a lo largo de la historia", sostiene.

Una libertad que siempre ha practicado fuera y dentro de la política, sus discrepancias con la ley trans, que desarrolló Podemos, nunca han sido un secreto. "La dimensión política del feminismo no tiene nada que ver con nada que no sea la propia democracia. Y dentro de la democracia, pues hay colectivos evidentemente luchando por sus condiciones. El feminismo tiene una potencia que está muy por encima de cualquier otra circunstancia. Por una razón muy simple, porque las mujeres somos más de la mitad y en cualquier colectivo hay mujeres", dice rotunda.

En su libro no se deja nada en el tintero, habla también del placer femenino, de la ambición y de la maternidad, algo que dice que "es lo único, junto con la muerte, de lo que no se sale, no hay vuelta atrás", como de su vida antes de ser abuela de sus dos nietos, Teo y Otto.

"Yo ya no me acuerdo de nada que ocurriera en mi vida antes de que nacieran los niños", me dice riendo. Una vida intensa en la que cabe todo, la pasión por el rock and roll, por el flamenco, las rancheras y los toros, aunque, me confiese, resulte contradictorio.

Carmen Calvo en 'Fuera de contexto'. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

"Ya te he dicho que me salgo del tiesto cuando me da la gana. Es que me gusta todo aquello que se mete pico pala con algún sentimiento verdadero", añade. Por eso no entiende el 'conmigo o contra mí'.

"Si España no es lo que yo digo, es que tú no eres española… España somos todos y todas desde sitios diferentes… y lo contrario es ser antidemócrata, ignorante y malvado", defiende.

Acaba de cumplir 67 años, pero siente que son muchos menos: "Algunas de mis amigas me preguntan por qué parezco más joven que ellas… y siempre les digo 'chica, porque he vivido'. Por eso cuando usted me preguntaba si me salgo de contexto… sí, sí que me salgo de contexto". A lo que solo puedo añadir, no hay más preguntas, señoría.