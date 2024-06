Mario González ya pesa más que cuando entró a 'Supervivientes 2024': sufre esta "incontrolable" secuela

Mario González ha sido uno de los concursantes más destacados de Supervivientes 2024. A pesar de su prematura salida, expulsado por la audiencia en la primera parte del concurso, su forma de ser y su relación con Claudia, su chica, en Honduras, dio mucho que hablar entre la audiencia.

Ahora, ha reconocido algunas secuelas importantes que le han quedado tras su paso por el concurso. Entre ellas, una relacionada con la comida. En el pódcast de Beduck, ha admitido que ha cambiado su forma de comer. "A mí lo que me da miedo que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer que eso a mí nunca me había pasado", ha reconocido.

"Tú sabes que yo siempre he sido de comer poco. Yo, por ejemplo, cuando fui a la isla pesaba 86 kilos y me cuesta coger peso muchísimo porque no soy de comer… Yo no voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé cuándo parar", se ha sincerado, admitiendo que le está afectando tanto a nivel mental como físico.

Precisamente sobre este tema, hace unos días, Carmen Borrego contaba que Mario ha sufrido el efecto rebote, algo habitual en los concursantes de este tipo de concursos tan extremos. La colaboradora de Así es la vida reveló que el ex de La isla de las tentaciones, tras haber perdido 11 kilos en Honduras, fuera ha ha ganado 17 kilos. O, lo que es lo mismo, ahora pesa más que cuando se embarcó en la gran aventura.