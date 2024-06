La curiosa nota que le da Tamara Falcó a Íñigo Onieva como marido tras negar su embarazo: "Siempre se puede mejorar"

A punto de cumplir un año como casada, y tras negar los insistentes rumores de embarazo, Tamara Falcó se ha sincerado sobre su matrimonio con Íñigo Onieva.

En una entrevista a Vanity Fair, la marquesa de Griñón ha dejado claro, cuando le preguntan qué nota le pone al empresario como esposo, que "no es un marido de 10" y que "siempre se puede mejorar". Así, dice que le puntúa con un 9,5.

Además, Tamara dice que aún está un poco con el sentimiento "luna de miel" y que "el matrimonio está resultando un viaje precioso". "Hay gente que me dice que los dos primeros años son los más complicados, pero el primero ha sido fantástico así que no estoy para nada de acuerdo", asegura.

Sobre los rumores de embarazo, indica: "Es cíclico, el otro día me encontré a un vecino y me dio la enhorabuena. A mi madre le pasa todo el tiempo. El otro día me decía: '¡Espero ser la primera a la que se lo cuentas eh!'. Y yo le decía: 'bueno, primero a Íñigo, ¿no?'. Y ella: 'no, no, primero a mí' (risas)", revela, como anécdota.

"Yo tengo cero presión. Tengo muchísima fe y si tiene que ser, será y sino, pues hay muchas formas de ser feliz. Yo siempre he dicho que me encantan los niños y que quiero tener una familia, pero no creo que fuera una persona amargada si no se diera. Me estoy cuidando, estamos los dos sanos, estamos disfrutando mucho. Si viene bien, y sino, también", zanja.