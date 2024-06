La intrahistoria del acuerdo entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Él ha propuesto una cantidad..."

Bertín Osborne ha reconocido al hijo de Gabriela Guillén como suyo. Este anuncio se produce tras un reencuentro reciente de la expareja, según reveló Leticia Requejo este miércoles en TardeAR.

La reunión tuvo lugar en Madrid, duró menos de una hora y se discutieron varios temas, pero, eso sí, sin el bebé de por medio: "Bertín todavía no le conoce", indicó la periodista.

Además, el programa intentó responder a todos los detalles que se esconden tras el comunicado. ¿Cómo se ha forjado todo? "Gabriela habrá firmado un contrato de confidencialidad sobre no hablar con los medios para no hablar de cómo se ha dado todo esto", señaló Pliego sobre las palabras de ella asegurando que se había enterado de la noticia por la prensa.

El periodista, además, contó cómo Bertín y Gabriela habrían llegado a este punto. "Ellos han decidido llegar a un acuerdo. No querían pasar por el filtro de un juez, que midiera el sueldo de Bertín, calculara el porcentaje... Entonces, él ha propuesto una cantidad que ha convencido a Gabriela y ella ha aceptado", indicó.

"Ellos fueron el 13 de mayo ante el juez para decir: 'queremos hacer esto'. El día 20 de mayo se hacen las pruebas y el resultado, efectivamente, es positivo. El día 20, un coche de José Luís López 'El Turronero' llevó a Gabriela y a su hijo a un centro para hacer la prueba".

Esa misma noche, con las pruebas ya realizadas, "Bertín y 'El Turronero' cenan en Casa Salesas, el restaurante de Íñigo Onieva, donde el amigo le da los detalles", remató el periodista.

Según Leticia Requejo, "el martes 11 de junio se produce un encuentro entre la expareja, en Madrid, que dura menos de una hora. No están solos. Hay, por lo menos, tres personas más con ellos. Hay cordialidad. Se habla del comunicado y es ayer mismo que se decide cuándo, cómo y por qué se emite el comunicado. No asiste el hijo de la pareja. Bertín todavía no conoce todavía al bebé".