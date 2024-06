Tu horóscopo diario: jueves 13 de junio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 13 de junio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy las influencias planetarias van a ser un poco más adversas y, en tu caso, tendrás una mayor tendencia a agobiarte ante preocupaciones o dificultades que en otros momentos les hubieras dado menos importancia. Las cosas que esperas se te van a retrasar o se podrían complicar un poco más. Tómalo con más calma.

Tauro

La influencia dominante de Saturno hará que te agobies un poco más ante problemas o preocupaciones que antes apenas te hubieran llamado la atención. Lo único que sí sería cierto es que tienes a tu alrededor muchas envidias y enemigos solapados que te causarán daño si tienen la posibilidad. Pero eso no va a suceder.

Géminis

Vas a lograr imponerte sobre adversarios y competidores en el trabajo, aunque no será un asunto fácil, incluso parecerá que al principio van a ser ellos quienes se impongan sobre ti. Pero tu innata inteligencia y habilidad siempre encuentra la manera de conducir las cosas hacia donde te interesan, o buscar a quien te ayude.

Cáncer

Aunque no siempre eres consciente de ello, estás atravesando un buen momento, y cuando no te sea posible solucionar algún problema, como te va a suceder hoy, siempre tendrás a mano la ayuda que necesitas en forma de algún amigo muy querido o un familiar que siempre está ahí cuando le necesitas. No debes agobiarte.

Leo

Hoy las influencias astrales van a ser un poco adversas, y eso lo notarás, sobre todo, por la mañana, cuando veas surgir por todos los lados numerosos agobios y problemas, aunque por fortuna ninguno va a ser realmente grave. Además, tampoco tú vas a estar hoy de muy buen humor con las personas con quienes trabajas.

Virgo

La Luna va a transitar hoy por tu signo y eso te llevará, inconscientemente, a variaciones del estado de ánimo. De nuevo te vas a agobiar mucho por cosas que no tienen tanta importancia, tanto en el trabajo como en los asuntos familiares. Intenta que no te dominen los pensamientos negativos o la predisposición a la melancolía.

Libra

Gracias a la magnífica influencia de Júpiter hoy vas a superar con gran facilidad y brillantez problemas, bloqueos o conflictos en el trabajo, o serán tus enemigos y competidores quienes tendrán que hacer frente a esos problemas. De un modo u otro, hoy la suerte va a estar de tu lado y tendrás éxito donde otros van a fracasar.

Escorpio

Grandes ilusiones que esperabas ver realizadas hoy mismo se van a retrasar o descubrirás que los éxitos quizás no estaban tan cerca, o no eran tan fáciles, como parecían. Pero tras ese pequeño jarro de agua fría debes recuperar el optimismo, porque al final conseguirás tus objetivos, aunque tarde más o tenga mayores dificultades.

Sagitario

Este será uno de los signos más favorecidos por los planetas a lo largo del día de hoy, tanto en los asuntos del trabajo y otras cosas materiales, como también en las relaciones y aspiraciones familiares y sentimentales, ya sea porque te sucederán cosas buenas o porque el destino evitará que te vengan problemas y otras cosas malas.

Capricornio

Vas a recibir una gran alegría en el ámbito familiar, pero también puede ser en el trabajo de alguien a quien tienes un cariño muy especial, puede ser un regalo, una excelente noticia, la realización de un deseo, unos sentimientos correspondidos u otra cosa. Lo importante es que el día se presentará con algo muy bueno e inesperado.

Acuario

Hoy deberás estar muy atento a tus finanzas y bienes materiales, especialmente si va a hacer algún negocio o realizar alguna inversión, una especulación en bolsa o similares. Las influencias planetarias no son buenas y podrías hacer un mal negocio o lograr unas ganancias menores de las esperadas. Ten cuidado si te piden dinero.

Piscis

Las influencias planetarias no van a ser demasiado favorables en el día de hoy, sin embargo, y en compensación, tú vas a tener uno de esos pocos días en los que te muestras profundamente luchador y con una voluntad de hierro, a la que se une también una gran testarudez. Hoy quizás haya muchos problemas, pero no te derrotarán.