Los partidos de la izquierda francesa llegan a un acuerdo para el reparto de candidaturas

Los partidos políticos de la izquierda francesa han alcanzado un principio de acuerdo para el reparto de las candidaturas, avanzando así en su proyecto de conformar un "nuevo frente popular" de cara a las elecciones legislativas de finales de junio, en las que la ultraderecha podría hacerse con la victoria. Así lo ha anunciado este miércoles el Partido Socialista en una misiva dirigida a sus afiliados y recogida por Le Monde. En el escrito los socialdemócratas inciden en que "el trabajo esencial sobre el programa aún está en discusión" y aseguran que no habrá "ninguna concesión" sobre los "valores" del partido.

De acuerdo con los dirigentes socialistas, el acuerdo alcanzado con el resto de formaciones contempla que La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon presente 229 candidaturas, el propio Partido Socialista otras 175, los ecologistas contarán con 92 candidaturas, mientras que el Partido Comunista con otras 50.

Los partidos de la izquierda francesa anunciaron el lunes su intención de formar una alianza de cara a las legislativas para hacer frente al avance de la extrema derecha. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció el adelanto electoral el domingo tras la contundente victoria de Agrupación Nacional (AN) en las elecciones europeas.

Más tarde, Mélenchon ha ofrecido una entrevista para la cadena France 2 en la que ha asegurado que, aunque los partidos de izquierda "no son idénticos", sí "coinciden en casi todo". "La regla que nos hemos puesto es la de arrojar el rencor al río", ha añadido el destacado líder progresista.

Así, ha hecho un llamamiento al voto insistiendo en que las propuestas de derecha "van a crear guerras de racismo", mientras que la probable coalición de izquierdas tratará de asegurarse de que Francia es un país en el que "vivir mejor". "Nos amenazan con tener un gobierno de extrema derecha", ha dicho.

Así las cosas, Mélenchon ha deslizado sus aspiraciones para, en caso de que su formación consiga los escaños suficientes, ejercer como próximo primer ministro galo. "No me elimino, pero tampoco me impongo", ha dicho el líder de La Francia Insumisa, que dice "sentirse capaz" de asumir el reto.

Debido a la cercanía de los comicios -cuya primera vuelta será el 30 de junio y la segunda el 7 de julio- los partidos políticos franceses se han visto obligados a moverse con rapidez. Mientras la izquierda perfila su pacto, la AN de Marine Le Pen a rechazado aliarse con el ultraderechista Reconquista pero sí se acerca al conservador Los Republicanos.

En este contexto, La Francia Insumisa ya se ha hecho eco de las primeras encuestas publicadas tras el anuncio de su posible coalición de izquierdas y que le otorga hasta el 28% de los votos, apenas tres puntos porcentuales por debajo de Agrupación Nacional y diez por delante del partido Renacimiento, del presidente Macron.