Jorge Javier explica cómo se enfrenta a la llegada de su nuevo programa: "Tengo un nerviosismo que me pone muchísimo"

Jorge Javier Vázquez vuelve a la pantalla feliz y emocionado con su nuevo programa: El diario de Jorge. Este proyecto se empezará a emitir en verano, coincidiendo con la participación del presentador en Hay una cosa que te quiero decir y en Supervivientes All Star.

El comunicador ha asegurado en su blog Vidas propias que no tiene "ansiedad por el futuro", pero ha reconocido a su vez que durante su carrera ha habido veces que "el miedo" le ha llegado a paralizar: "Siempre estaba ahí, acechándome, vigilándome".

Sin embargo, Jorge Javier siempre ha reconocido que siempre ha seguido adelante tomando decisiones que incluso a él le "costaba defender". "Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo", ha proseguido en su texto.

Aunque el presentador asegura que el significado de las palabras "éxito o fracaso" han perdido importancia en su vida, El diario de Jorge provoca en él diferentes sensaciones: "Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo".

Asimismo, Jorge Javier ha querido dejar claro que tanto él como la productora quieren que el programa "rellene muchísimas horas de televisión" pero saben que esto, en cierta manera, dependerá de la manera en la que "la audiencia acepte la propuesta".

Por último, ha querido hablar sobre el nombre de este nuevo formato: "Me gusta que el programa se llame El diario de Jorge y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre, me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana".

"Después de tantos años me emociona más que me vean como un vecino y no como un presentador", ha concluido Jorge Javier en su escrito para la revista Lecturas.