El Govern niega recortes en sanidad y dice que el número de camas disponibles en agosto será similar al de años anteriores

El conseller de Salud en funciones, Manel Balcells, ha negado este miércoles recortes sanitarios y ha sostenido que cerrarán el año con un incremento del gasto de 662 millones de euros, con un total de 15.411 millones de euros (4,5% más). También ha indicado que en agosto el 81% de las camas de los hospitales estarán disponibles, una cifra similar a la de otros años. Por otro lado, prevé que las listas de espera no crezcan a finales de año pese al “cierto frenazo” de la actividad asistencial durante el verano. Esto será posible, ha expuesto, por el incremento que ha habido en los primeros meses del año de operaciones, visitas al especialista y pruebas diagnósticas. El conseller ha reconocido, sin embargo, que no podrán "mejorar" como preveían las listas de espera, al no tener el presupuesto esperado.

El conseller Balcells confía en que la bajada de la actividad asistencial durante los meses de verano no impacte en las listas de espera a finales del año. Sin embargo, ha reconocido que no las podrán reducir tanto como habrían querido hace unos meses al no contar con unos nuevos presupuestos.

El objetivo del departamento es consolidar el incremento de actividad del 2023. “A finales del año, estaremos donde queríamos estar. ¿Qué pasaría si tuviéramos más recursos y el presupuesto que deseábamos? Probablemente, habríamos podido rebajar más las listas de espera”, ha afirmado el consejero en declaraciones a los periodistas después de un encuentro informativo. Balcells ha hablado sobre la situación de los centros sanitarios durante este verano, después de que en los últimos días hayan transcendido informaciones sobre cierres de camas superiores a los otros años en el Hospital Vall de Hebrón y la reducción de las sustituciones de vacaciones de verano en los CAP.

El conseller ha negado que el Departamento de Salud esté haciendo recortes, y, ha argumentado que tienen un incremento del gasto de más de 600 millones de euros respecto al 2023. También ha señalado que el presupuesto del 2023, prorrogado al 2024, es el más alto de la historia del departamento, 11.708,2 millones de euros, y que el número de profesionales contratados al sistema sanitario público (SISCAT) también es el más elevado, con un total de 134.268 -datos de diciembre-, 25.470 más, respecto el 2019 (incremento del 23%).

El departamento destaca que en los primeros cinco meses de este año se han hecho más de 400.000 pruebas diagnósticas, concretamente 48.636 más (13,3% más) respecto al 2023, año en que la consellería empezó a aplicar un plan para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y reducir las listas de espera.

Las visitas al especialista también han incrementado, con 97.494 más, respecto al año anterior (11,5% más), acercándose al millón en mayo. En cuanto a las operaciones, se han hecho 12.864 más (7,2% más), respecto al mismo periodo del año pasado; en total, cerca de 200.000 a estas alturas del año.

Una de cada cinco camas cerrarán en agosto

En Cataluña, hay un total de 11.216 camas convencionales en los hospitales. En agosto, cuando baja más la actividad por las vacaciones, el 81% estarán disponibles, según datos facilitados por la consellería. Uno de cada cinco, por lo tanto, cerrarán. El junio, estarán disponibles entre el 96% y el 95% de camas (según la quincena); el julio, entre el 91% y el 87% y el septiembre, entre el 86% y el 92%. Estas cifras, ha defendido el conseller, son similares a las de años anteriores.

A Vall d'Hebron, se cerrarán 179 camas convencionales el julio (113 el año pasado); 179 en agosto (175) y 179 también el septiembre (125) -estos datos no incluyen camas de UCI o de hospitalización domiciliaria-. Lo que ha pasado en este hospital, explican desde la consellería, es que ha incrementado la actividad durante los primeros meses del año para concentrar el cierre de camas en verano. Fuentes de la consellería indican que el centro se ha organizado “diferente” para “aprovechar mejor” los recursos y que ahora tienen que hacer este frenazo por no pasarse del presupuesto asignado para 2024, de 994 millones (cerca de 950 en 2023).

Otro caso que se ha hablado estos últimos días es sobre el Hospital de Bellvitge, que cerrará 100 camas el julio, 140 en agosto y 116 el septiembre (130, 198 y 127 en estos tres meses del año pasado), según datos facilitados por Salud.