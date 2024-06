Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: "El sistema de cuidados debe ir hacia la ayuda en casa"

Licenciada en Ciencias Políticas, Rosa Martínez (León, 1975), ha trabajado como experta independiente para la Comisión Europea y fue diputada de Equo por Vizcaya entre 2016 y 2019. A finales de 2023, el ministro Pablo Bustinduy la nombró secretaria de Estado de Derechos Sociales, cargo desde el cual trabaja para impulsar iniciativas que quedaron en el cajón de la anterior legislatura —como la ley de familias o la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad—, pero también negociar otras como la renta universal por crianza, que considera crucial para atajar la pobreza infantil en España. Charla con 20minutos la misma semana en la que el Consejo de Ministros da luz verde a la nueva estrategia de cuidados, con la que se pretende avanzar hacia un modelo de dependencia que prime la vida en comunidad, la autonomía, con una atención personalizada y a domicilio, y se aleje de las macrorresidencias. Una estrategia que, para Martínez, supone el inicio de un "cambio de cultura" necesario para los retos que depara el futuro.

El objetivo final es acabar con las macrorresidencias. Pero en ese proceso se pretende dar mayor poder de decisión a las personas dependientes... Sobre todo, responder a los deseos. Que esté la posibilidad de decidir si yo quiero quedarme a vivir en el pueblo y no irme a una residencia a 150 kilómetros. Si prefiero tener una persona en casa que ir a un centro de día. La posibilidad de elegir, desde qué desayunas a con quién compartes esa habitación. Entendemos que puede parecer un modelo ideal, pero creo que es posible y que supone una reorganización, tanto de recursos como de los apoyos que provee el sistema. ¿Por qué en los últimos años de tu vida o por qué si tienes una discapacidad no tienes las mismas oportunidades para tener tu proyecto de vida o para decidir cuestiones básicas en tu día a día?

¿Será suficiente todo eso con la partida inicial de 1.300 millones de euros que se aprobó con la estrategia?Lo que es importante es que los recursos que tenemos para apoyos y cuidados vayan orientándose hacia este modelo. Es decir, si yo tengo una partida, en vez de construir una nueva residencia, puedo destinarlo a aumentar las intensidades del servicio a domicilio. No es tanto poner más recursos, sino que, con los que hay, no ir perpetuando un modelo que queremos cambiar. Es todo un poquito más complejo que poner solo dinero. Reorientar programas, reorientar los servicios, cambiar la manera en lo que en la que se atiende a las personas... porque hablamos de cambio cultural. Hay muchos pasos que no necesariamente necesitan de gran financiación, sino ir reorientando lo que ya existe.

¿Cómo hacemos para identificar todo el trabajo no remunerado que suelen hacer las hijas, hermanas o madres en materia de cuidados?

Cuando los hombres asuman su corresponsabilidad, estaremos diciendo que una parte de la sociedad asume ese valor y esa necesidad de contribuir al sostenimiento de la vida, porque es verdad que hablamos mucho de quién está cuidando, pero no hablamos de quién no cuida. Y no cuidan los hombres, no cuidan las instituciones en toda la medida que deberían y las empresas tampoco cuidan facilitando horarios y conciliación. Ahí hay también un cambio cultural por hacer, que será tan lento como el cambio cultural que estamos llevando en otras cuestiones.