Jessica Bueno pone punto y final a su empresa de gestión de eventos tras su ruptura con su socia

Jessica Bueno ha querido ponerle punto y final a uno de sus últimos proyectos profesionales. La influencer quiso meterse en el mundo empresarial tras terminar con Jota Peleteiro y por ello no dudó en montar un negocio junto a su amiga Lorena Bermúdez.

Las dos modelos quisieron hacer uso del grado en Protocolo y Organización de Eventos, para poder abrir Bïrya Studio. Sin embargo, la empresa dedicada a la organización de eventos privados ha dejado de funcionar. Tras cerrar su página web oficial, Bermúdez se ha desligado del proyecto.

Una 'muerte anunciada', ya que las redes sociales dejaron de actualizarse el pasado mes de octubre de 2023. El negocio, que comenzó en diciembre de 2022 y ha estado en activo un año y dos meses, como así se puede ver en la cuenta de LinkedIn de Lorena Bermúdez. En esta se demuestra además el inicio de su propia empresa en solitario, Berlou Studio.

"Cerrado temporalmente" es lo que se puede leer si se busca el negocio en redes sociales. De este modo se da por finalizado el "sueño" de la actual pareja de Luitingo. Aunque lo cierto es que parece que Jessica Bueno ya era consciente de ello, por lo que comentó recientemente en su vídeopodcast Un cuento imperfecto.

"Esto es un proyecto que puede ir bien o no tan bien, pero tenemos que comer. Y por eso, aparte de la empresa de eventos, me dedico a la moda, a la publi, a las redes… No puede quedarse en su casa sentada esperando a que nos contraten. Ella ha creado su pequeño negocio, que será grande, porque tiene que trabajar. Tiene que tener su vida", explicó en aquel momento.