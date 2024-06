Fundación Cruzcampo premia a tres jóvenes con talento y valores, el factor diferencial que marcará "el futuro de la hostelería"

"La vida es muy dura, te pone en muchas trampas. Es sacrificio, constancia, trabajo en equipo, pasión y que te lo reconozcan se agradece y más en esta casa". Así lo afirma emocionado Gonzalo Jurado, un joven sevillano de Constantina, que ha sido premiado este miércoles, junto a otros dos jóvenes, por la Fundación Cruzcampo, en el marco de su primera edición de los premios 'Talento con valores' que otorga esta institución.

El segundo de los galardonados ha sido Hamza Bouazzaoui, un chico marroquí que llegó a España hace cuatro años en una "situación muy difícil", que ha encontrado en la fundación un futuro, como destacan desde la entidad. "Me gustaba la cocina y me recomendaron la escuela, entré sin experiencia, me he formado un montón, he conseguido un buen trabajo y estoy muy contento", cuenta el joven muy ilusionado.

La tercera premiada ha sido una zaragozana, Melania Peña, que ha visto en este reconocimiento un sueño cumplido. Antes de dedicarse a la cocina "era administrativa" y, como comenta a 20 Minutos, "necesitaba cambiar de vida" y así lo hizo cuando se le despertó "el gusanillo de la hostelería". "Me vine aquí a formarme , que me dieron la oportunidad de ayudarme económicamente" y, gracias a este curso, que "ha sido maravilloso”, ha encontrado "trabajo y el amor", pues conoció a su pareja durante la formación, añade entre sonrisas y lágrimas mientras relata su experiencia.

Los tres premiados han sido elegidos entre diez finalistas participantes en las tres primeras ediciones del programa de becas 'Talento Cruzcampo'. Todos ellos son exponentes de los valores de la hostelería: pasión, esfuerzo, perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, respeto, resolución de problemas, hospitalidad, flexibilidad o empatía, como así lo ha considerado el jurado que los ha seleccionado.

Un plantel compuesto por prestigiosos profesionales de la alta gastronomía española y el equipo docente de la Fundación, quienes se han dado cita en el acto que ha tenido lugar en su sede y también micro cervecería social de Sevilla. Un evento en el que los propios alumnos han podido interactuar con los destacado chefs, ante un nutrido público, que ha contado también con la presencia de diversas autoridades y representantes del sector hosteleros.

Entre otras personalidades, han asistido las consejeras de Empleo, Rocío Blanco y de Educación, Patricia del Pozo; la secretaría general para el Turismo de la Junta, Yolanda Aguilar; el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego; el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos; y de la patronal sevillana, Alfonso Maceda.

Como miembros del jurado, se encontraban los chefs y jefes de sala de establecimientos Estrella Michelin que colaboran con la Fundación, como como Francis Paniego (El Portal de Echaurren, Ezcaray), Julio Fernández (Abantal, Sevilla), Christopher Manchado y Manuel de Bedoya (Nintai, Marbella), Juanlu Fernández (Cañabota, Sevilla) y Juanjo Mesa León (Radis, Jaén), exa lumno de la Fundación.

Los aspirantes seleccionados han adquirido experiencia en los mencionados restaurantes, gracias a las prácticas ofrecida por el citado programa de becas. Esta formación se suma al curso de diez meses llevado a cabo en sus instalaciones de Factoría Cruzcampo en Sevilla. Además, el equipo docente de su Escuela de Hostelería, con un historial de más de 20 años y más de 16.000 alumnos formados, también ha contribuido en esta selección.

Imagen de los tres premiados por la Fundación Cruzcampo R.M.T

Compromiso con la empleabilidad

Así, la fundación cervecera más longeva de España ha reafirmado su compromiso con la profesionalización y el desarrollo de la empleabilidad juvenil en el sector, reconociendo por sus valores a los mejores talentos formados en su programa insignia ‘Talento Cruzcampo’, que ha celebrado este año su cuarta edición y ya ha abierto el plazo para la quinta. Una de sus singularidades es que la formación práctica se lleva a cabo en un entorno profesional con público real, donde los alumnos adquieren experiencia en cocina y servicio mediante la práctica directa.

El próximo curso, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, dará comienzo en septiembre y tendrá una duración de diez meses, con prácticas adicionales de tres meses en establecimientos de alta gastronomía. A este programa se sumará este año la primera edición de las Becas Solidarias Hostelería de Sevilla, promovidas por Fundación Cruzcampo y la Asociación de Hosteleros que se darán a conocer este jueves.

Competencias transversales

Estos premios, que otorga la Fundación Cruzcampo, que desarrolla gran parte de la acción social de Heineken España, reconocen por primera vez los valores en la hostelería, no solo la cualificación técnica sino, sobre todo, otras "competencias transversales". Y es que, en el competitivo mundo del sector, donde es trascendental la profesionalización y es esencial "ser buen cocinero o excelente en la sala", estamos "convencidos de que los valores realmente pueden marcar la diferencia y son importantes para el futuro de la hostelería", como ha destacado la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, Carmen Ponce.

Así lo atestigua el Barómetro Fuerzabar, presentado en 2022 por la fundación. Una investigación exhaustiva que recogía una mirada experta y contrastada al futuro del sector, con 12 expertos y 450 hosteleros de toda España. En este estudio ya se anticipaba la importancia de saber generar experiencias diferenciales, memorables y personalizadas a los clientes para crecer como negocio, así como la importancia de mejorar en la gestión empresarial y, sobre todo, del equipo, como pasaporte de futuro.

Asimismo, este estudio confirmaba la necesidad de profesionalizar el sector y de apostar por la formación, no solo de competencias técnicas, sino de otras competencias donde entran en juego las denominadas habilidades blandas o ‘soft skills’. Casi 9 de cada 10 hosteleros consultados consideraron que hace falta formación del personal de hostelería en otras habilidades como trabajar en equipo, empatía, o adaptarse a los cambios, entre otras.

"La profesionalización del sector, su dignificación y su sostenibilidad es algo que nos preocupa y ocupa". En este contexto, nacen los Premios 'Talento con Valores', y con ellos nuestra intención de resaltar su importancia y el deseo de premiar a jóvenes talentos que son verdaderos referentes", ha señalado Ponce.

"Valores clave para el sector" que "hemos identificado como los más relevantes para abordar los retos del sector y su necesidad de dignificación para atraer y retener el talento", desde la experiencia, y la escuela de hostelería con más de 20 años formando a generaciones de hosteleros, ha abundado Ponce.

Porque, como ha señalado desde la entidad, Talento Cruzcampo no es simplemente un programa de formación, es un "compromiso" con la empleabilidad joven, su "desarrollo y su progreso", y también con su "crecimiento personal y profesional para un futuro mejor"