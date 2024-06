La trayectoria de Bruce Springsteen: cómo 'The Boss' llevó el rock de las calles de Nueva Jersey a los estadios de medio mundo

Este miércoles, el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid acogió el primero de los tres conciertos que Bruce Springsteen ofrecerá en la capital de nuestro país. Un espectáculo para el que se prevé la llegada de más de 55.000 personas por concierto a Madrid y por el que se han tomado medidas para evitar aglomeraciones.

A sus 74 años, el cantante estadounidense no se cansa de subir a los escenarios, desde donde siempre recibe el cariño de un público incondicional que le sigue allá donde va.

Los orígenes en la música de Bruce Springsteen

Natural de Nueva Jersey, Bruce está considerado como uno de los artistas más exitosos de la música rock de la historia, habiendo logrado vender más de 64 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 120 millones en todo el mundo.

La inspiración musical de Bruce Springsteen llegó cuando vio actuar a Elvis Presley en el programa The Ed Sullivan Show y, con solo trece años, adquirió su primera guitarra por 18 dólares. Cuando cumplió 16 años, la madre del artista consiguió un préstamo con el que pudo comprarle un instrumento que alcanzaba los 60 dólares.

En 1965, Bruce Springsteen se convirtió en el guitarrista del grupo The Castiles, donde después asumió el papel de vocalista principal. El repertorio de este grupo incluyó temas de The Rolling Stones, The Who o The Kinks y, pronto, comenzaron a ofrecer conciertos en fiestas de estudiantes hasta que, en 1968, la banda se disolvió.

Así, entre 1969 y 1971, Springsteen ofreció varios conciertos acompañado de su propio grupo de músicos en la banda Child que, posteriormente, fue renombrada como Steel Mill. El grupo recibió una gran cantidad de elogios por parte de la crítica musical.

Bruce Springsteen y E Street Band

Por su influencia lírica y el folk rock, Bruce Springsteen comenzó a ser comparado con Bob Dylan y, en 1973, publicó su álbum debut Greetings from Asbury Park, N.J.; pocos meses después, vio la luz el segundo disco, The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle.

En 1974, Springsteen y la E Street Band publicaron el álbum Born to run, lo que supuso la consagración del grupo y el camino imparable al éxito. Tanto es así que, en 1979, el grupo se unió al colectivo antinuclear Músicos Unidos por la Energía Limpia y ofrecieron dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York.

Vuelta a las raíces y regreso al estrellato

Cuando el público esperaba la continuidad de este estilo de música, Springsteen decidió dar un giro completo y volver a sus raíces y al estilo folk rock mediante Nebraska, un trabajo intimista, acústico y grabado por él mismo en su casa. Con el paso de los años, el disco se ha convertido en una auténtica obra de culto.

A mediados de la década de los 80, Springsteen logró consolidarse como una estrella internacional en Estados Unidos, un estatus que consiguió gracias a su disco Born in the USA, del que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. Tras este disco, el de Nueva Jersey publicó el álbum Tunnel of Love, de carácter mucho más contemplativo y en el que, por primera vez, prescindió de la E Street Band.

Tras unos años separado de la banda, Springsteen regresó junto a los músicos para publicar álbumes como The Rising, que se convirtió en el mejor vendido de su carrera hasta el momento. Cabe destacar, además, que, en el año 2008, Bruce Springsteen se consolidó como uno de los grandes apoyos para la candidatura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos e, incluso, durante uno de los mítines interpretó su tema Working on a Dream.

Asimismo, el artista publicó otros trabajos como Wrecking Ball (2012), High Hopes (2014), Springsteen on Broadway (2018), Western Stars (2019), Letter to you (2020) y Only the Strong Survive (2022), con el que deleitará a cada uno de los espectadores que acudirán a conciertos que tendrán lugar en Madrid.

Premios y reconocimientos a Bruce Springsteen

Durante su extensa trayectoria, Bruce Springsteen ha recibido una gran cantidad de premios como varios premios Grammy, un premio Oscar a Mejor canción original por el tema Streets of Philadelphia, varios Globos de Oro en la misma categoría por temas como The Wrestler o el Premio Brit a Mejor Artista Internacional concedido en el año 1986.