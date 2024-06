No estaban juntos desde 2020, la separación llegó en 2022 pero no ha sido hasta el pasado enero que Jason Momoa y Lisa Bonet alcanzaron un acuerdo de divorcio, el cual se dirimió en privado. Salió a la luz, sin embargo, que una de las claves fue el bienestar de sus dos hijos: ambos compartirán de manera equitativa tanto la custodia física como los gastos de manutención los jóvenes, sin que ninguno de ellos tenga que hacer ningún pago extra para el sustento infantil.

La expareja, que se conoció en 2005 aunque no se casaron hasta octubre de 2017, siempre se ha mostrado muy orgullosa a la vez que recelosa de la privacidad de los menores. Curiosamente, decidieron en ambos casos no saber el sexo del bebé, dejándolo como sorpresa para día del parto. "Me encanta y confío en el misterio, le añade un componente diferente", dijo entonces Bonet, quien ya tenía una hija, Zoë Kravitz, fruto de la relación con Lenny Kravitz.

Sobre sus hijos, el intérprete de Juego de tronos, Aquaman y la franquicia Fast and Furious, de 44 años, explicó a la revista People que con ellos supo qué era "el amor verdadero". "Verlos crecer, aprender de ellos, enseñarles... Es sencillamente lo más grande del mundo", afirmó, así como recientemente habló sobre cómo ambos han sido parte activa de su último proyecto, On the roam.

En esta serie documental, el actor viaja por todo Estados Unidos en moto visitando a artesanos locales y promocionando la misma, le contó al presentador Jimmy Kimmel que, en uno de los episodios, pudo "fabricar un cuchillo familiar" con sus hijos y que espera que se convierta en una especie de "reliquia familiar", aunque lo importante era "compartir ese momento".

Lola Iolani Momoa

Jason Momoa y Lisa Bonet dieron la bienvenida a su primera hija juntos el 21 de julio de 2007. Al bebé lo bautizaron como Lola Iolani Momoa. Sobre todo es curioso el segundo de sus nombres, pues el intérprete, que tiene orígenes hawaianos —nació en el verano de 1979 en Honolulu— quiso honrar sus raíces: Iolani significa "halcón real".

Momoa reconoció a la revista Esquire en 2019 que casi se pierde el nacimiento de Lola, puesto que en el momento en que Binet rompió aguas, antes de lo previsto, él se encontraba rodando una película en Canadá. "No le cogí como unas 70 llamadas. Y entonces me desperté y me asusté", reveló.

Eso sí, afortunadamente pudo conseguir el último asiento de un avión en el primer vuelo que había de regreso a Los Ángeles, donde nació la pequeña. "Lo conseguí justo a tiempo. Y estuve con ella [Lisa] dos horas en la bañera y entonces llegó mi bebé", reveló, dando a conocer que había sido un parto casero, a pesar de que cada vez hay más voces que desaconsejan esta práctica por la prácticamente nula capacidad de reacción ante cualquier inconveniente que precise de servicios médicos.

Asimismo, Jason Momoa habló en 2020 con Men's Health sobre qué significaba para él ser padre de una niña, sobre todo porque recibió críticas por un comentario que las redes consideraron algo machista y homófobo. Admitió haber llorado cuando la joven cumplió 13 años porque sabía que estaba más cerca el día de que le pidiera salir con sus amigas, algo que le asustaba: "No me va a ir bien, porque voy a odiar que traiga a casa a un chico malo e imbécil".

En aquella entrevista también quiso apoyar a su hija alabando a su entonces hijastra, Zoë. "Espero y rezo para que mi hija tenga tanto talento y sea tan cariñosa, abierta y cercana a su familia [como Zoë]", afirmó. Sus hijos siguen llevándose muy bien con su hermana mayor y Jason les llevó al estreno en Nueva York en 2022 de su película The Batman.

Por último, recientemente Momoa confesó a People que a Lola le encantan las sitcoms y, en concreto, una que se ha convertido en mítica: "A mi hija le flipa muchísimo Friends. Y es toda una experiencia que esté viendo y que le esté gustando tanto una serie que yo mismo vi cuando era más joven".

Se sabe, además, que Lola tiene muy buena voz, pues cuando su padre la subió al escenario el fin de semana pasado no dudó en cantar para los asistentes una cover del famoso tema de Amy Winehouse Valerie.

Nakoa-Wolf Momoa

Momoa y Bonet ampliaron la familia el 15 de diciembre de 2008. En este caso, el nombre elegido fue mucho más largo, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, aunque entre ellos le llaman Wolfie ["Lobito", en español], como le llamó cuando subió al escenario con él a tocar la guitarra, una pasión por la música que le ha inculcado.

En el caso del benjamín, sus diferentes nombres también tienen un significado en su origen hawaiano, puesto que Nakoa significa "guerrero" y Manakauapo, se refiere a las condiciones climáticas adversas de cuando nación: Mana significa "fuerza, espíritu", Kaua es "lluvia" y Po, "oscuro". Su tercer nombre, Namakaeha, es también el tercero de su padre, cuyo nombre completo es Joseph Jason Namakaeha Momoa.

Tras su nacimiento, en una conversación con InStyle, el actor explicó sobre cómo ha influido en él la paternidad al haber crecido sin un padre, ya que los suyos se divorciaron: "No sabía lo que se necesita para ser padre. Y no quiero decirle a mi hijo cosas como 'Porque yo lo digo', sino que de verdad busco conectar con él y que conmigo pueda ser también vulnerable y abierto".

Además, confesó que hay un guiño en su papel en la película Dune a su pequeño, puesto que hay gesto que realiza que se lo inspiró Nakoa-Wolf. Aunque se piense que lo aprendió al practicar eskrima, un arte marcial también conocido como kali, "nunca lo aprendí, mi hijo lo hace", dijo sobre el gesto de "poner la mano sobre el corazón y luego la mano sobre la cabeza".