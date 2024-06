Camilo: "Quiero crear por amor a crear y eso no está en los sueños, eso está en la realidad"

Debutó en la música en 2008, después de ganar Factor X un año antes en Colombia, su país natal. Ha logrado ocupar un importante hueco en el panorama musical a nivel internacional que se le ha sido reconocido con varios premios, entre los que destacan seis Latin Grammy.

El cuatro se ha convertido en un número muy especial para Camilo, que acaba de lanzar cuatro, su nuevo álbum de estudio con inspiración en sonidos tropicales que marcaron su infancia y su juventud, y en Evaluna, que ha ocupado un papel fundamental en el proceso creativo de su nuevo disco.

Se encuentra en plena gira europea con Nuestro lugar feliz tour, que comenzó en A Coruña el pasado 8 de junio. El artista también ha pasado por Tenerife y París, pero regresa a España con dos conciertos este 21 y 22 de junio en el WiZink Center de Madrid.

El colombiano continuará recorriendo nuestro país para actuar en Granada (23 de junio), Sevilla (28 de junio), Córdoba (30 de junio), Barcelona (3 de julio), Chiclana de la frontera (5 de julio) y Marbella (6 y 8 de julio).

¿Cómo recuerda su primer encuentro con la música?No tengo memoria de haber hecho ese click porque creo que nunca lo decidí. Sucedió solo por mí. Nunca tuve una opción B. Era mi realidad desde siempre, desde pequeño. Todo era a través de la música, mi tiempo libre era con una guitarra en la mano, por elección. No me imagino qué hubiera tenido que pasar para que hubiese tomado otro rumbo.

Acaba de sacar su nuevo álbum, cuatro, y lo ha dividido en cuatro EPs. Además de por ser el cuarto lanzamiento del álbum, ¿qué se esconde detrás del nombre del disco?

Es un número muy especial en este tipo de género que estoy haciendo. La mayoría de música que estoy haciendo en este álbum fue grabada en vivo mirándonos a lo ojos y contando un, dos, tres, cuatro... Ese contado de cuatro fue una constante réplica para el álbum. A parte de ser mi cuarto álbum, mi familia en este momento está por ser cuatro. Estamos esperando a Amaranto, que está por llegar en cualquier momento. Por eso sentía que ese debía ser el nombre del álbum.



¿Por qué ha decidido ir sacando las canciones de tres en tres?Fue casi accidental. Yo me junté en enero a tener esta primera idea de lo que quería grabar. Grabamos en enero y soltamos en febrero. Cuando soltamos en febrero, había muchas ganas de seguir grabando cosas, y decidimos lanzar otras tres. Al comienzo iba a ser una sola canción, y terminaron siendo tres. Y esas tres terminaron siendo seis, y luego nueve, y han terminado siendo doce. Se nos fue cruzando casi que accidentalmente la posibilidad de seguir haciendo más, pero lo planeamos poco.

"Yo no puedo pensar en el amor sin pensar en mi amor con Evaluna, en nuestro amor"

Ha hecho varias colaboraciones para el álbum, entre ellas una con Carín León en Un vida pasada. ¿Cómo fue trabajar con él y el resto de artistas?Fue muy divertido. Mi oficio creativo es muy divertido, no cambiaría nada, ninguno de los procesos. No solamente la gente que sale en los nombres de colaboraciones del álbum, sino detrás, todos los músicos que están en el álbum lo parieron conmigo, por eso fue una aventura emocionante. Levantarnos todos los días para ir al taller, reírnos y escribir canciones y grabar lo que se nos ocurriera, como se nos ocurriera, sin pensar en si iba a quedar bien o mal, o si a la gente le iba a gustar o no. Decíamos: "entre hacerlo y no hacerlo, hagámoslo". Y lo hicimos.



El amor está muy presente en su música. ¿Suele basarse en experiencias personales para escribir sus letras?En su mayoría son cosas activadas por cosas de mi cotidianidad y de mi vida personal. O de mi pasado o cosas que son ciertas en mí. Por ejemplo, una situación que vi que me generó una inseguridad de cómo sería eso en mi vida, y de repente lo hago canción y lo comparto.

¿Qué papel juega Evaluna en su proceso creativo?Evaluna ocupa un papel fundamental. Primero, de inspiración. Si son canciones de amor, yo no puedo pensar en el amor sin pensar en mi amor por Evaluna y en nuestro amor. Tiene que pasar por ese filtro, el de mi realidad. Pero Evaluna también es parte fundamental de este álbum porque fue la directora de todos los vídeos, ella canta en este álbum y es la que tiene voz y voto en cuestiones de gusto. Ella pasa a ser una parte muy importante de la creatividad.



¿Y qué papel juega en la vida de Camilo?Es mi casa. Pasa a ser el lugar al que yo pertenezco. Perseguir, hacer, viajar, cansarse y crear, para después volver. ¿Volver a dónde? Volver a ella. Es el punto de retorno para mí, en todos los sentidos.

Primero llegó Índigo y ahora Amaranto. ¿Cómo compagina su carrera musical con la paternidad?No sé cómo lo hago. Me doy cuenta de que cada vez es un reto más difícil ser buen papá y hacer una gira bien hecha. Pero lo vamos descubriendo cada día.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro en la industria musical hasta ahora y que sueño le queda por cumplir?Haber logrado alcanzar lo que he alcanzado sin disfrazarme de nada. Ese es mi gran logro artístico. Y no tengo ningún sueño. No tengo sueños ya. Suena desesperanzador pero estoy tan pleno y feliz con lo que estoy viviendo que solamente tengo ambiciones creativas, de cosas que quiero crear. Pero no cosas que quiero alcanzar, o cosas que quiero alcanzar con lo que quiero crear. Quiero crear por amor a crear y eso no está en los sueños, eso está en la realidad, en el ahora.



"Mi lugar feliz es donde pueda estar con mi familia y con mi creatividad al mismo tiempo"

Parte de su Tribu está formada por seguidores de nuestro país. ¿Cómo siente la acogida por parte de los fans españoles?España ha sido un país muy generoso conmigo y de un abrazo muy profundo. La gente en la calle me recibe como si fuera parte de su familia. No sé por qué, no sé si me lo merezco del todo. Yo lo recibo con mucha generosidad y procuro devolverlo con lo que puedo devolverlo que es con canciones y honestidad. Pero España es uno de esos países en los que sueño por seguir girando el resto de mi vida porque amo estar aquí.