Carles Tamayo responde desde Ucrania a los negacionistas de la guerra: "Os preocupa que en mis 'stories' no se vean casas destruidas"

"Hay negacionistas de todo, y con la guerra no es diferente", destaca Carles Tamayo. El youtuber se encuentra en Ucrania grabando una entrevista, ajena al conflicto, pero ha decidido grabar un vídeo para responder a la cantidad de comentarios que ha recibido de usuarios que consideran que no existe tal ofensiva por parte de Rusia.

"Desde hace años, Rusia intenta instaurar la narrativa de que en Ucrania ni ha pasado ni pasa nada. Y esta desinformación me llega a mí destilada en forma de comentarios de mierda en mis vídeos", se quejó en sus redes.

"Qué mala es Rusia que te puedes pasear tranquilamente por Kiev, ¿eh? Vete a Rafah, a ver qué pasa", "Reproduces opiniones hegemónicas como un diario" o "Vamos, que aún están bien" fueron los mensajes que mostró.

Si eres imb*cil, este es el vídeo que necesitabas. pic.twitter.com/g7NItG4kXm — Carles Tamayo (@TamayoStuff) June 11, 2024

"Sinceramente, me da vergüenza que puedan leerlo los conocidos ucranianos que me siguen, quienes han perdido a sus hermanos, amigos, vecinos...", criticó el creador de contenido, que realiza multitud de reportajes de investigación.

"Diles tú a ellos que la guerra de Ucrania es 'un par de alarmas y poco más'", criticó, en referencia a otro comentario que quitaba hierro a la guerra con esa misma frase.

El catalán explicó que estaba a 400 kilómetros del frente de batalla más cercano, pero sí que fueron bombardeados al comienzo del conflicto en 2022. "Vivir aquí, seguro no es", defendió.

"Están intentando recuperar la normalidad y reconstruirlo todo", aseguró y, entonces, mostró imágenes de edificios destruidos y de coches con agujeros de bala.

"Me imagino a Víctor Alberto diciendo: 'qué farmacia más bonita, ¿a ver si resultará que no hubo una guerra?'. Pues mira cómo estaba esta farmacia hace 2 años", declaró, mientras mostraba fotos de la farmacia tras el bombardeo y después de ser restaurada, en la actualidad.

"Hables con quien hables, todos los civiles han visto morir o desaparecer a familiares y amigos. Pero a ti, José Manuel, lo que te preocupa es que en mis stories no se ven casas destruidas", afeó Carles Tamayo. "

"¿Y los que me exigen que vaya a Palestina? What the fuck?", destacó, indignado. "¿Es esto una competición de genocidios?". No obstante, sí quiso aclarar que estos mensajes son minoría y dio las gracias a toda la gente que apoya los reportajes y aprecian el trabajo que hay detrás.