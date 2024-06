Moreno convoca un debate sobre política general en Andalucía tras la victoria del PP en las elecciones europeas

Tan solo unos días después de que el PP consiguiera su primera victoria en Andalucía en una cita con las urnas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparecerá a petición propia en el Parlamento para debatir sobre la situación general de la comunidad.

Así lo ha revelado el propio líder del Ejecutivo en sus redes sociales, donde se ha mostrado "convencido" de que esta es una "oportunidad para hacer del diálogo la vía más útil para afrontar los problemas de los andaluces". El último debate sobre política general se celebró hace justo un año, en junio de 2023, toda vez que en noviembre del año pasado tuvo lugar el debate sobre el estado de la comunidad.

🔴 He propuesto que el 26 de junio celebremos en #Andalucía el debate general sobre la situación de nuestra comunidad.



Convencido de que es una oportunidad para hacer del diálogo la vía más útil para afrontar los problemas de los andaluces.



Avancemos entre todos. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 12, 2024

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, que también ha dado cuenta de esta convocatoria en rueda de prensa, ha señalado que la situación de la región se puede "resumir" con el resultado del pasado domingo en Andalucía, una comunidad donde "los andaluces sienten que viven en un lugar estable, centrado, moderado y seguro jurídicamente, y gobernado por un presidente y un partido que merecen continuar teniendo la confianza de los andaluces".

Las urnas, ha reiterado Martín, "son las que dan y quitan razones", y en los comicios europeos estas dieron las "razones al PP-A y a Juanma Moreno y le quitaron las razones a Juan Espadas [secretario general del PSOE-A] y al resto de partidos de la oposición".

Precisamente sobre los socialistas, el portavoz del PP se ha referido al "momento muy delicado" que se vive en las filas del PSOE-A, y ha considerado que "no es bueno ni para Andalucía ni para este Parlamento" las "críticas y falta de liderazgo" de Espadas. "Espero que encuentren pronto el norte, y más que un mapa para tratar de convencer a no se sabe quién de sus buenos resultados en Andalucía, lo que necesitan es una brújula porque no saben dónde van, han perdido el camino y la conexión con los andaluces", ha concluido Martín.