La 'influencer' Rocío Camacho se defiende de las críticas por no pagar a las actrices de sus vídeos: "No fuerzo a nadie a trabajar"

Rocío Camacho es una de las influencers más conocidas en redes sociales. Como así asegura en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 930.000 seguidores, ella quiere que su perfil sea "un espacio seguro", aunque no parece haberlo conseguido con su última publicación. Y es que la creadora de contenido se ha vuelto el centro de todas las miradas por una polémica.

Todo comenzó cuando la joven intentó lanzar un mensaje de amor propio queriendo poner fin a críticas y estereotipos. En este aparece ella junto a otras personas mostrando diferentes trajes de baño bajo el eslogan: "Mi cuerpo, mi verano, mis expectativas". Sin embargo, sus palabras parecen haber conseguido el efecto contrario.

No solo porque muchos han asegurado que es "muy hipócrita" que una influencer que se somete a tratamientos estéticos hable de la naturalidad en el cuerpo, sino porque también se ha criticado que no se ha pagado a las actrices. Por ello ella ha querido responder a todos los mensajes.

"Te propongo que cada es inviertas tú más de 1.000 euros en hacer este tipo de contenido sin tener ninguna recompensa económica, solo haciendo una inversión grande de tiempo", ha comenzado a decir ante una de las críticas, "me parece lamentable que hasta se dude de que les doy de comer en los rodajes o no".

"Siempre que contacto con actrices explico las condiciones, no fuerzo a nadie a grabar (y ojalá poder pagarles su trabajo, pero estos vídeos no los cubre ninguna gran empresa, soy yo y mis ideas y fin)", ha querido dejar claro defendido su ética de trabajo. Aunque, no por ello han estado de acuerdo con su opinión.