La asociación mayoritaria de jueces equipara la reforma del CGPJ que plantea Sánchez con un "atropello constitucional"

A juicio de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la reforma legal que propone Pedro Sánchez si no llega a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de julio es "un auténtico atropello constitucional". El presidente del Gobierno no ha detallado el contenido de esta reforma, pero ha dado a entender que consistiría en cambiar la forma en que el CGPJ nombra a jueces del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Se podría incluso contemplar que se le retire definitivamente esta potestad al Consejo.

"El día de la marmota se ha acabado", ha anunciado Sánchez este miércoles por la mañana. Se refería a los más de 2.000 días que el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, lleva caducado. El anuncio venía acompañado de un recado para el Partido Popular: si no se presta a renovar el órgano de aquí a final de mes, El Gobierno cambiará la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para modificar las competencias del Consejo.

La tesis del presidente es que el PP no ha renovado el CGPJ porque quiere mantener a los vocales que nombró la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2013, que son los que a su vez deciden quién ocupa los asientos de la cúpula judicial. Este es el "objetivo perverso" del PP, ha dicho Sánchez. No ha recordado, en cambio, que su Gobierno impulsó una reforma legal en 2021 para que el CGPJ no pueda realizar estos nombramientos mientras está caducado, y que a consecuencia de esto el Tribunal Supremo acumula a día de hoy más de un 30% de vacantes.

El Partido Popular ha descartado el ultimátum de Sánchez pero valora aceptar la oferta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que quiere retomar las negociaciones este viernes. En todo caso, la asociación mayoritaria en la carrera judicial ha trasladado ya su "profundo rechazo y preocupación" por los planes del presidente. Y ha instado a "todas las fuerzas políticas a retomar urgentemente el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales".

"Desde la APM llevamos meses reclamando la urgente renovación del CGPJ ante una situación que resulta ya insostenible", recuerda el comunicado. Para la asociación, "la propuesta de Pedro Sánchez de privar al Consejo de la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional". Uno de los muchos ataques que reciben los jueces "cada día"

Pero este, además, es un ataque "precipitado", una amenaza de "nuevas formas de injerencia", una "idea peregrina" que todas las fuerzas políticas deben evitar. La APM es partidaria de otra propuesta muy distinta a la que ha puesto sobre la mesa el presidente del Gobierno, muy similar a la que propone el PP e idéntica a la que recomienda desde hace meses la Comisión Europea.

Se trata de renovar el CGPJ urgentemente y abordar "inmediatamente después" una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los propios jueces nombren a parte de los vocales del Consejo. Este órgano está compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 son jueces y ocho son juristas de reconocido prestigio. La reforma de la LOPJ lograría que los 12 jueces sean elegidos entre sus pares y dejaría al Parlamento la potestad de nombrar a los ocho vocales restantes.