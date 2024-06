Bruselas aprueba el cuarto pago de 10.000 millones de fondos europeos a España, pero le resta 158 millones por incumplir un objetivo

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos de recuperación, dotado con 10.000 millones de euros. Bruselas ha dado luz verde oficial (la oficiosa se conocía desde hace tiempo) a hitos importantes como la reforma de las pensiones, la ley de vivienda o la reforma de los subsidios al desempleo. Esta última provocó que el dictamen de la Comisión se retrasase dos meses respecto al plazo inicial para dar más tiempo a que el Gobierno sacase adelante un nuevo texto.

Sin embargo, la noticia ha llegado con un matiz amargo para el Gobierno. España no ingresará los 10.000 millones al completo coo estaba previsto. Recibirá, en cambio, una cantidad hasta 158 millones menor al no haberse cumplido a tiempo uno de los 60 hitos y objetivos que Bruselas ha evaluado en este tramo para conceder el desembolso.

El hito díscolo es el programa 'Agentes del Cambio, que el Gobierno se ha visto obligado a reformular bajo el nombre de 'Kit Consulting', destinado a apoyar la digitalización de al menos 15.000 pymes antes de diciembre de 2025.

El pinchazo de este programa ha llevado al Ejecutivo a tener que ajustar el objetivo y rediseñarlo, pero los cambios no han llegado a tiempo como para evitar una congelación del dinero. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Gobierno tiene ahora siete meses para acreditar que la reforma se ha cumplido. "No tenía sentido seguir esperando unos meses más para tener el pago completo. En los próximos meses se le añadirán los 158 millones", ha señalado Cuerpo.

El propio ministro ha señalado que existe la posibilidad de que la congelación sea menor si antes de que llegue el desembolso definitivo — que tardará aún unas semanas— la Comisión reduce la penalización al considerar que se han producido ya avances en este sentido.

Esos 158 millones apenas representan un 1% de la dotación total de este cuarto tramo de ayudas europeas y un 0,2% de los 80.000 millones de euros en transferencias no reembolsables que tiene asignadas España. La penalización hubiera sido mayor si se hubiera incumplido un hito como la reforma de los subsidios al desempleo, que tiene más peso en la evaluación. Sin embargo, sí supone un pequeño revés reputacional a un Gobierno que ha presumido de estar a la vanguardia en la ejecución y el diseño del plan desde que este se puso en marcha.

No obstante, esos fondos no se perderán. Cuando España acredite el cumplimiento de este objetivo, la UE puede desbloquear el dinero. Algo que el Ejecutivo estima que sucederá "en los próximos meses". A la espera de que se autorice el desembolso definitivo, España ha recibido ya cerca de 48.000 millones de euros en ayudas no reembolsables, algo más de la mitad de la dotación prevista para el país.

Cuerpo da por zanjada la reforma fiscal

El Gobierno da cada vez más por hecha la reforma fiscal que España pactó con Bruselas como contraparte a un desembolso de 7.500 millones de euros de fondos de recuperación europeos que corresponden al quinto tramo de las ayudas. Pese a que el Ejecutivo no ha tomado medidas fiscales de calado más allá de los impuestos a grandes fortunas, banca y energéticas, el mensaje que trasladan sus representantes es que los ingresos fiscales han crecido sustancialmente desde que se aprobó el plan de recuperación. Algo que, entiende el Gobierno, Bruselas debería tener en cuenta en su evaluación.

"Ha habido grandes esfuerzos. Tenemos unos ingresos fiscales sobre PIB muy por encima de los niveles de 2021", ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa celebrada este martes en la que el ministro ha informado de la aprobación del cuarto desembolso de las ayudas por parte de la Comisión Europea. "Nosotros creemos que ya se han tomado medidas ambiciosas que se están viendo reflejadas en ese incremento estructural en la ratio de ingresos sobre PIB", ha agregado.