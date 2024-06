Bolaños manda un mensaje a Pons para retomar este viernes la negociación del CGPJ y el PP "valorará" cómo proceder

El ministro Félix Bolaños ha enviado un mensaje a Esteban González Pons, del Partido Popular, para retomar este mismo viernes la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes populares han confirmado la existencia de este mensaje y añaden que el PP "valorará cómo proceder". Tras el fracaso de las últimas negociaciones, lideradas por Bolaños y Pons bajo la mediación de la Comisión Europea, el presidente del Gobierno ha dado un ultimátum a Génova para desbloquear el CGPJ -caducado desde hace más de 2.000 días- antes de que llegue julio.

Pedro Sánchez ha asegurado que si no se renueva el órgano antes de que acabe el mes planteará cambiar la ley orgánica del Poder Judicial en lo referente al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Si bien no ha especificado que vaya a retirar al Consejo la potestad de efectuar estos nombramientos, sí ha advertido de que es necesario "revisar" esta facultad para "hacerla mucho más objetiva y transparente" y que no esté "tan politizada".

El PP ha rechazado el órdago de Moncloa, tal y como ha confirmado Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana. "No aceptamos ultimátums de nadie. Si no se los da a ERC o a Junts para la investidura de Salvador Illa, con menos razón se lo puede dar al PP, que le ha derrotado en las urnas tres veces en un año", ha zanjado el líder popular.

