Bolaños manda un mensaje a Pons para retomar este viernes la negociación del CGPJ y el PP pide ayuda a la Comisión Europea

El ministro Félix Bolaños ha enviado un mensaje a Esteban González Pons, del Partido Popular, para retomar este mismo viernes la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes populares han confirmado la existencia de este mensaje y tras valorar durante unas horas "cómo proceder", el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha pedido ayuda a la Comisión Europea. Tras el fracaso de las últimas negociaciones, lideradas por Bolaños y Pons bajo la mediación de la Comisión Europea, el presidente del Gobierno ha dado un ultimátum a Génova para desbloquear el CGPJ -caducado desde hace más de 2.000 días- antes de que llegue julio.

Pedro Sánchez ha asegurado que si no se renueva el órgano antes de que acabe el mes planteará cambiar la ley orgánica del Poder Judicial en lo referente al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Si bien no ha especificado que vaya a retirar al Consejo la potestad de efectuar estos nombramientos, sí ha advertido de que es necesario "revisar" esta facultad para "hacerla mucho más objetiva y transparente" y que no esté "tan politizada".

El PP ha rechazado el órdago de Moncloa, tal y como ha confirmado el equipo de Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana. "No aceptamos ultimátums de nadie. Si no se los da a ERC o a Junts para la investidura de Salvador Illa, con menos razón se lo puede dar al PP, que le ha derrotado en las urnas tres veces en un año", han zanjado desde Génova.

Tras darse un tiempo para ver cómo proceder a este "chantaje", el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha dirigido esta tarde a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para informarle "del intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación mantenida con el Partido Popular y con la supervisión del Gobierno comunitario para la mejora del modelo judicial de nuestro país".

Fuentes del PP informan de que "ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez", González Pons ha solicitado un encuentro a tres con carácter urgente. "Quedamos a la espera de la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión", sostienen en Génova.

El CGPJ actual vive una situación sin precedentes: tras ser nombrado en 2013 por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en el Parlamento, el mandato de sus vocales finalizó en diciembre de 2018. Desde entonces las negociaciones del PSOE y el PP para renovar el órgano han fracasado una y otra vez, sin importar la merma del órgano, la dimisión de su presidente o las llamadas de atención de la Comisión Europea.

Entre medias, el Gobierno de Sánchez vetó los nombramientos al Consejo mientras está en funciones y levantó ese veto cuando llegó el momento de renovar el Tribunal Constitucional, que gracias a ese movimiento está dominado por una mayoría progresista.

Tal y como lo establecen la Constitución y la ley del Poder Judicial, para nombrar 20 nuevos locales se precisa una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado. Imposible, en todo caso, sin un acuerdo del PSOE y el PP. En los últimos tiempos, Génova ha defendido que no renovará el Consejo si no se tramita paralelamente una reforma legal para que la carrera judicial nombre a parte del CGPJ.

El Pleno de este órgano de gobierno de los jueces está formado por 12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio. La idea del PP, apoyada en las tesis de la Comisión Europea, es que el nombramiento de los 12 jueces debe corresponder a sus pares y el Parlamento debe elegir a los ocho vocales restantes. El PSOE no se ha comprometido en ningún momento a reformar la ley en este sentido, sino que ha priorizado siempre que se cumpla la ley actual y se renueve el total del órgano con la fórmula parlamentaria.

La mediación, desde principios de este año, del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, no dio sus frutos, de forma que la posición del PP y del PSOE es idéntica a la de hace años. O lo era antes de este miércoles por la mañana, cuando el presidente del Gobierno ha anunciado el final del "día de la marmota".