Flor Bertotti: "Yo voy a ser Floricienta hasta el día que me muera y la verdad que estoy muy agradecida"

Florencia Bertotti es una actriz, cantante, compositora, directora teatral y creadora de contenidos digitales argentina. Es conocida internacionalmente por protagonizar la exitosa serie Floricienta.

La artista a lo largo de su larga carrera profesional ha demostrado un talento innato que le ha llevado a alcanzar el éxito. Inició su carrera en pequeños escenarios locales de Argentina, pero su pasión por la actuación y la música la llevaron a conquistar el corazón de diversos países, convirtiéndola en un icono internacional.

Con su último proyecto, la gira musical Flor Bertotti en Concierto, por primera vez, la cantante presentará su espectáculo en España, concretamente en Madrid este 30 de junio. En su show repasará los grandes éxitos de su carrera, desde las canciones que aparecen en Floricienta hasta sus canciones como solista.

Muchas personas han crecido viéndola y escuchándola, y al escuchar hablar de usted se transportan a su infancia, ¿cómo se siente al causar ese efecto en las personas?La verdad es que estoy agradecida de que me tengan presente con el amor que me tienen, con la alegría que me recuerdan. Me da mucha emoción sentir que acompañé, aun sin saber, en alguna situación o alguna circunstancia a alguien y que en ese recuerdo haya una sonrisa o un buen momento. Tengo una suerte enorme. Soy una afortunada, el que me piense y les aparezca un lindo sentimiento, me deja una linda sensación, eso es algo muy lindo.



¿Cómo cambió su vida después de aparecer en Floricienta?Me llevó a ser conocida en un montón de lugares del mundo a los que no hubiera llegado. Además, me hizo ponerle voz a unas canciones que, hasta el día de hoy, nos acompañan, que me acompañan a mí. Además, me dio la posibilidad de trabajar desde muy joven en un equipo de gente muy talentosa, muy trabajadora, de aprender de todo el entorno y de compartir un éxito con un relindo grupo. Fue absolutamente inspirador, potenciador, fue algo creativo, cambió mi vida de una manera increíble.

La serie fue un gran éxito internacional ¿Le ha costado mucho desligarse de Floricienta y ser Flor Bertotti?Yo voy a ser Floricienta hasta el día que me muera y la verdad que estoy muy agradecida. Nunca hice ese trabajo de separarme, creo que es imposible. El que me asocia con Flor Bertotti espectacular y el que me asocia con Floricienta también. Aunque es mucho más común que me digan Floricienta, pero porque ya está en el inconsciente del ente colectivo. Estoy muy en paz con eso, no reniego ni un poco.



A lo largo de su carrera musical ha conseguido muchos éxitos musicales, pero ¿a qué canción le tiene especial cariño o ha marcado un antes y un después en su vida?No sé si hay una canción en especial, puedo decir las que me gustan, las que me representan. Hay muchas de Flori que me encanta cantarlas como Enorme dragón o Te siento también. Después de las de Niní, que las escribí yo, me gustan mucho Mamás del alma y Arriésgate, siento que tienen un mensaje que me gusta que quede ahí. La vida es hoy tiene un mensaje que en el show dejamos mucho y trato de hacer mucho hincapié en eso de aprender a disfrutar del momento, no esperar una situación perfecta y única porque no va a aparecer.



Nadie va a venir a transformar nuestra realidad en lo que queremos y deseamos, así que agarremos ese poder que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta y que no somos ni conscientes. Y sobre todo que hagamos lo que queremos y lo que necesitamos hacer para poder construir la realidad que queremos, que nadie nos diga que no nos merecemos algo, porque nos merecemos todo y está en nuestro poder ir a conquistarlo y conseguirlo.

Hasta la fecha, ¿qué público es el que más le ha marcado o qué concierto le hace especial ilusión?La verdad que en España no estuve nunca, me da mucha ilusión y mucha emoción pensar en ese encuentro. No conozco al público español, solo por los mensajes que me llegan con mucho cariño y con mucho amor. Me escriben con una emoción absoluta y eso me hace ilusión, quiero vivir ese encuentro.



Después la verdad que en todos los lugares en los que venimos tocando hay una mezcla de emoción y agradecimiento. También de generaciones mezcladas, madres con hijos, hermanos mayores con los pequeños que les hicieron ver la serie y creo que todo eso hace que todas las noches sean una fiesta y espero eso, espero que sea una fiesta en cada lugar.



¿Qué espera de su público en España?Que disfruten, que disfruten el show, que está hecho con amor, está hecho para pasar por todos los estados emocionales: llorar, emocionarse, gritar, bailar y reír. Creo que tiene un recorrido muy lindo, que es todo como muy transportador. También espero que vengan cómodos, con zapatillas, preparados para bailar, para cantar y para vivir una noche que les quede en el corazón y que siempre se acuerden.



En esta gira estuvo en varios países de América y ahora le toca Europa, ¿cómo compagina una gira tan larga con ser madre?Está todo organizado, cronometrado. Para mí la prioridad absoluta siempre fue mi hijo y mi familia y poder estar, acompañar y compartir momentos con él. Creo que esta gira vino en un momento en el que mi hijo ya tiene 15 años y, aunque yo aún le daría de comer en la boca, creo que es una época y está en una edad en la que me permite a mí ir y venir. Él se queda con su papá, aunque si bien son solo 10 o 12 días, para mí son un montón.



Solo quiero saber que él está bien, hoy por hoy las videollamadas me permite poder abordar mi carga profesional sin la culpa materna. Obviamente, me vuelvo desesperada cuando se me juntan dos viajes, se me caen las lágrimas, pero bueno, esto es un ratito, sé que es una circunstancia, mi vida no es así ni desde siempre ni para siempre.