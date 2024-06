Estas son las cuatro playas con bandera negra de las Islas Canarias por contaminación y mala gestión

Las vacaciones de verano se encuentran ya a la vuelta de la esquina, incluso algunos ya las han empezado. No obstante, para los más rezagados que aún no han concretado su destino, cabe destacar que la playa suele ser uno de los destinos favoritos, aunque no todos los arenales disponen de las mejores condiciones.

Por ello, este miércoles Ecologistas en Acción ha publicado un informe en el que informan de cuáles son las playas y zonas de España que merecen ser distinguidas por sus malas condiciones y gestión. Entre estas destacan 48 lugares repartidos por todo el país en los que se producen vertidos de sustancias o un desarrollo urbanístico deficiente.

Uno de los inconvenientes que esta asociación ha puesto de relieve es la "turistificación y urbanización de la costa", especialmente en el archipiélago canario. En dicha zona, como consecuencia, se denuncian "las agresiones y amenazas que ponen en peligro la conservación de estas islas y el futuro de las generaciones venideras", pero ¿qué playas de Canarias están bajo la lupa?

Tenerife: Granadilla y Adeje



En la isla de Tenerife, la más grande y poblada, uno de los problemas que señala esta asociación es la importante contaminación que tiene lugar en todo el litoral como consecuencia de los vertidos de aguas residuales. De esta manera, señalan que cada día se vierte en torno a 57 millones de litros de aguas residuales, lo que equivale a 17 piscinas olímpicas, una situación que se extiende a las 8 islas del archipiélago.

Como ejemplo de mala gestión, Ecologistas en Acción también señala directamente a los proyectos turísticos de los que ya ha habido quejas en innumerables ocasiones. Se trata del Hotel la Tejita, en Granadilla y el Hotel Cuna del Alma, en Adeje, lugares donde estas edificaciones están provocando grandes impactos ambientales en enclaves naturales.

Mapa de banderas negras. Henar de Pedro

Fuerteventura: Dunas de Corralejo

El Parque Natural de Dunas de Corralejo también se sitúa bajo el foco de las asociaciones ecologistas debido a las concesiones para su presencia. Por ello, este lugar está catalogado como de mala gestión debido a la ocupación y aprovechamiento de los terrenos de dominio público de este lugar para la construcción de grandes hoteles.

Lanzarote: Playa Blanca

La playa de Lanzarote también ha recibido la bandera negra como consecuencia de la contaminación que recibe. Esto se debe a una avería en la estación de bombeo del alcantarillado que provocó un vertido de aguas residuales en el arenal.