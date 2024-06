Mariló, sobre el supuesto fin de su amistad con Isabel Pantoja: "No puedo estar desmintiendo todo, es mentira"

Hace unos días, Antonio Rossi aseguraba, desde el Club Social de Vamos a ver, que Mariló y su familia habían decidido romper su relación de amistad con Isabel Pantoja.

Desde entonces, Mariló ha insistido a los medios de comunicación en su deseo de volver a ser un personaje anónimo y dejar de aparecer en todas las televisiones y revistas. Sin embargo, sus deseos no se han cumplido y, por ello, la actitud de la empresaria ha cambiado completamente.

Acostumbrados a ver a una Mariló agradable con los medios y atenta siempre a los compañeros de prensa, ahora, la cordobesa no ha querido confirmar ni desmentir si tanto ella como su familia habían tomado la decisión de alejarse de la cantante: "No puedo estar desmintiéndolo todo porque casi todo es mentira".

De la misma manera, Mariló ha vuelto a dejar claro lo cansada que está de ser el objetivo de todos los medios: "Lo único que quiero es a ver si hay un momento en la vida en la que me dejéis en paz".

Por su parte, Isabel Pantoja ofreció el pasado fin de semana un nuevo espectáculo en el que aseguró que había dejado de creer en el amor y, además, envió un mensaje a sus cuatro nietos, a quienes les dedicó el tema Hasta que se apague el sol: "Esta canción va dedicada a mis cuatro".

Unas palabras que no han sentado nada bien a Isa Pantoja, hija de la tonadillera: "Lo veo un poco absurdo... Que hagas esas reflexiones delante de la gente cuando a mí ni me ha llamado ni me pregunta por ellos. Estaba mejor, pero me ponen de muy mala leche estas cosas. Menos dedicatorias y más llamadas".