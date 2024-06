Bertín Osborne reconoce al hijo de Gabriela Guillén: "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo, ella se merece todo mi respeto"

Después de meses de guerra mediática, entrevistas y declaraciones enfrentadas y una batalla judicial por la paternidad, Bertín Osborne ha reconocido al hijo de Gabriela Guillén.

Ambos han dejado a un lado sus diferencias y han firmado un comunicado conjunto en el que confirman que él se compromete a "dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor".

El artista "ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé" y "reconoce que sus primeras reacciones ante esta situación no fueron las más adecuadas por su parte". Por ello, quiere enmendarlo dándole "las mejores posibilidades al menor".

"Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", detalla Bertín Osborne en el comunicado. Además, ambos piden "respeto a los medios de comunicación para poder proteger y preservar la imagen y la identidad del menor".

Este comunicado llega después de que se citaran judicialmente para la prueba de paternidad, de la cual no han dado a conocer el resultado. Pero además, con estas palabras, el cantante se retracta de sus declaraciones a principios de año.

La sonada entrevista de Bertín Osborne. ¡HOLA!

"Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre", declaró en una entrevista a ¡Hola!. "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo (...) No me toca ser padre otra vez. No voy a ser padre".