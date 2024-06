La ONG Ecologistas en Acción ha publicado este miércoles el listado completo de las 48 playas españolas, dos por provincia y/o ciudad autónoma, a las que asigna una 'bandera negra' por contaminación y mala gestión ambiental. Un año más desde 2005, y después de una nueva inspección de los más de 8.000 kilómetros del litoral, la organización denuncia los casos más significativos, aunque advierte que "no son los únicos, sino los más graves y visibles". "Hay muchísimo que mejorar", ha advertido su portavoz, Claudia Asensi.

En una rueda de prensa por videoconferencia desde Santa Cruz de Tenerife, Ecologistas en Acción ha explicado que en esta edición se ha hecho especial hincapié en los "problemas sociales y medioambientales provocados por la turistificación y la urbanización del litoral, en especial de las islas Canarias", donde la organización ecologista participa en el movimiento ciudadano #CanariasTieneUnLímite. "El 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza, tenemos mucho que reflexionar sobre el modelo de desarrollo", ha continuado Asensi.

Otro "grave problema ambiental" que Ecologistas en Acción ha denunciado que sufre el litoral español es la "alta concentración de plásticos". Para la organización ecologista, "el vertido de péllets que afectó la costa gallega a principios de este año ayudó a concienciar sobre la gravedad de esta problemática y visibilizó lo expuesta que está la costa a este tipo de desastres si no se legisla adecuadamente para reducir el uso de plásticos y asegurar su modo de fabricación y transporte".

"La población se ha acostumbrado ya a convivir con los plásticos pero esto supone un grave problema porque acabamos comiendo pescados que comen plásticos. Sabemos que esto es perjudicial, aunque sabemos que todavía no hay estudios que precisen cuánto daño nos hace. Todos los problemas medioambientales acaban siendo problemas de salud pública y problemas económicos", ha explicado Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción.

En concreto, de las 48 banderas negras concedidas este año, 16 han recibido este sello de mala gestión y cuidado ambiental por vertidos y deficiencias "graves" en los sistemas de saneamiento y depuración; 15 por excesiva urbanización, a veces incluso invadiendo el dominio público marítimo-terrestre; seis por contaminación química, lumínica y/o acústica; cuatro por afecciones a la biodiversidad -"aunque por lo general este es un daño colateral en cualquiera de las otras banderas negras otorgadas", puntualizan-; tres por acumulación de basuras marinas; otras tres por dragados y ampliaciones portuarias sin justificación; y una por daños al patrimonio histórico y cultural dentro del dominio público marítimo-terrestre.

En cuanto a las playas caninas, tema en el que se centró el informe del año pasado, López ha declarado que "el problema no son los perros, sino que la playa que se declara canina está alejada, suelen estar en zonas protegidas donde viven aves cuyo hábitat y ritmos vitales se ven afectados no por un perro pero sí por muchos. El problema no es la playa canina sino donde se designa sin hacer una evaluación de impacto ambiental previamente".

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción también ha recordado que hay algunas cremas solares "que tienen ingredientes muy dañinos", por lo que ha instado al Gobierno a legislar para que estos sean sustituidos por otros menos perjudiciales.

Consulte aquí el listado completo

Noticia en elaboración. Más información en breve.