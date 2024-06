El precio del aceite de oliva bajará hasta cuatro euros tras una "cosecha razonable"

Deoleo, la mayor compañía de aceite de oliva del mundo con marcas líderes como Bertolli, Carapelli y Carbonell, se ha mostrado optimista de cara a la próxima campaña de aceite de oliva tras las lluvias caídas y espera que se tenga una "cosecha razonable" por lo que los precios se irían ajustando a la normalidad en los próximos meses.

"Podemos decir que ha llovido los suficiente para tener una cosecha razonable a día de hoy, lo que nos lleva a pensar hoy que que los precios se van a comportar el año que viene. La lógica dice que se van a ajustar a la normalidad de aquí a enero del año que viene", ha asegurado el director general de Deoleo en España, Víctor Roig.

Respecto a la transición de ese ajuste de precios, que se realizaría entre septiembre y enero, Roig cree que es "lógico pensar" en pasar de 7-8 euros a posicionarse a una horquilla de entre 4 y 5 euros. "En enero estaremos en una situación de precios en la media de los años 2021-2022. Somos optimistas en hacer esa transición de la forma más razonable posible", ha señalado.

El directivo ha reconocido que se han vivido "años complejos" en la categoría del aceite por la climatología y la situación sociopolítica que han provocado las dos cosechas más bajas casi de la historia, lo que ha provocado una "escalada espectacular" de los precios en el mercado.

Una "espectacular" subida de los precios que ha conllevado también una "caída brutal de volúmenes", Roig ha señalado que en el primer año cayó un 10% el volumen de consumo de aceite de oliva.

El director general de Deoleo España no ha ocultado su preocupación por lo que ha pasado en los dos últimos años, ya que la penetración del aceite de oliva ha caído por los los movimientos de precios de la materia prima.

"Se han perdido 500.000 hogares"

"Se han perdido 500.000 hogares de consumo en el último año, pero el consumidor volverá al consumo de aceite de oliva cuando los precios estén más en línea de lo que han sido", ha asegurado, aunque se ha compensado con el aumento de la aceite de semillas y vegetales.

De esta forma, la caída de volumen de aceite en los hogares españoles ha ido bajando desde 2022, cuando se contaba con 289 millones de litros, mientras que en 2023 descendió a los 275 millones de litros y la caída en lo que va 2024 es de un 18,3%.

Respecto a la presencia de sus aceites en todas las cadenas distribución, el fabricante de Carbonell y Hojiblanca no ha ocultado su "preocupación" por no estar presente en los lineales de todos los supermercados. "Las políticas que seguimos son las adecuadas para convencer a las cadenas de que tengan nuestras marcas, aunque algunas apuestan sólo por las suyas y es difícil entrar", ha indicado.

Alza del 45% en las ventas

Por otro lado, Deoleo ha avanzado que en España la firma ha crecido un 14% en litros a cierre de mayo, respecto al mismo periodo de 2023, mientras que en venta neta se sitúa en el 45%, influenciado en gran parte por el alza de precios.

"Estamos reforzando nuestras palancas de crecimiento. Somos lideres en segmento premium (vidrios de aceite oliva de virgen extra), con una cuota del 13,2%, lo que supone 10 puntos porcentuales más sobre el segundo 'player'", ha explicado, consolidando su liderazgo en el mercado durante lo que va en los cinco primeros meses del año.

"Para navegar en este retador contexto, apostamos firmemente por nuestra estrategia apostando por la calidad, que es clave para nosotros; la innovación, en una categoría donde la innovación es compleja, y sostenibilidad, que es el eje estratégico más importante para nosotros y nuestra apuesta de futuro y en el que vamos a basar las políticas de crecimiento", ha subrayado.

Carbonell implanta el Blockchain

En la apuesta por la sostenibilidad, Carbonell se ha aliado con IBM para incorporar un código QR único en cada una de sus botellas para difundir con transparencia el origen de sus aceites mediante el uso de tecnología 'blockchain'.

"Este año vamos a poner más de cuatro millones de litros en el mercado donde certificaremos el origen de los productos. Se va a implementar a un sticker con un QR que va en la botella accede a conocer el origen de donde se ha recogido la aceituna, donde se ha embotellado", ha indicado la 'brand manager' de Carbonell, Carmen Storch.

Para certificar el origen de procedencia del aceite, Carbonell ha recurrido a la tecnología 'blockchain' de la mano de IBM Food Trust, ya puesta en marcha anteriormente por Deoleo para otra de sus marcas, Maestros de Hojiblanca. Desde ahora, las referencias de aceite virgen y virgen extra de Carbonell presentan información detallada de trazabilidad mediante esta tecnología única en el mercado.

Storch ha subrayado que la marca, que está presente en 20 millones de hogares españoles, va hacer de forma "masiva este ejercicio de transparencia y trazabilidad". "Somos la marca más conocida y preferida de los españoles", ha señalado.

Con esta acción, Carbonell apuesta por la transparencia en el mercado española, donde cuenta con una cuota de mercado de un 11% en lo que va de año y un incremento del 2,5% en ventas respecto a 2023.