La Puerta del Sol seguirá sin toldos este verano por la falta de permiso de Patrimonio

La Puerta del Sol no tendrá zonas de sombra este verano. Los toldos que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto instalar para aliviar el calor en la temporada estival no estarán en la estampa céntrica este año. Según la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, siguen elaborando toda la documentación para remitirla a la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid. Y "sin la autorización no podemos hacer absolutamente nada en la plaza más protegida de Madrid".

"No es una solución fácil", asegura la responsable de Obras. De hecho, han tenido que recurrir hasta a "profesionales como ingenieros de caminos" para determinar cómo hay que atar los toldos para garantizar la seguridad. "Ver el viento que pueden aguantar esos toldos" para que no puedan desprenderse ni "del banco ni del edificio". Si la solución que plantea el Ayuntamiento es adecuada y la Comisión de Patrimonio da el visto bueno, entonces los trabajos empezarían. Algo que "sería ya posiblemente para el año que viene" porque este año "no da tiempo" a instalarlos. Entre las cuestiones que solicita la comisión también están "las posibles telas y el material de la sujeción", explica Paloma García.

Tras las obras de remodelación de la mítica Puerta del Sol, llegaron las críticas de vecinos y turistas al no encontrar zonas donde resguardarse del calor. Por eso, el Ayuntamiento de la capital propuso instalar toldos desmontables durante los meses de verano, con una inversión prevista de 308.000 euros. Una estructura auxiliar que se pudiera quitar y poner y que permitiera la instalación de estas telas sobre el paseo semicircular de la plaza y los nuevos bancos. La propuesta se basaba en una serie de mástiles de acero inoxidable que se anclarán a los bancos y se conectarán con unos tensores también anclados en la fachada de los edificios que conforman la plaza. La seguridad de estos anclajes tiene que recibir el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.

La actual Puerta del Sol carece de zonas de sombra naturales, como árboles, debido a que la losa de hormigón obre la que se encuentra este espacio solo cuenta con 20 centímetros de profundidad, lo que impide que los árboles puedan echar raíces y, con ello, reducir el 'efecto isla de calor'.