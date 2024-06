Bruselas anuncia la imposición de aranceles de hasta el 38% a los coches eléctricos chinos

Bruselas tiene entre ceja y ceja la competición de la UE con China y este miércoles se ha anunciado que la Comisión Europea impondrá aranceles millonarios a los coches fabricados por el gigante asiático. El arancel, de hecho, podría llegar al 38%. El dato iría desde el 17,4% al fabricante BYD, hasta el 38,1% a SAIC, pasando por un 20% a Geely, tal como ha explicado el Ejecutivo comunitario. Esta decisión es el primer paso del 'coto' al coche eléctrico chino anunciado por Ursula von der Leyen ya el pasado mes de septiembre, en el marco de una competición industrial encarnizada que incluye también, aunque en menor medida, a Estados Unidos.

"La Comisión ha concluido provisionalmente que la cadena de valor de los vehículos eléctricos de batería (BEV) en China se beneficia de subvenciones desleales, lo que está causando una amenaza de perjuicio económico a los productores de BEV de la UE", resumen desde Bruselas. La investigación también examinó las probables consecuencias y el impacto de las medidas en los importadores, usuarios y consumidores de BEV en la Unión.

En este contexto, la Comisión ha dado a conocer de antemano el nivel de los derechos compensatorios provisionales que impondría a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV) procedentes de China. En caso de que las conversaciones con las autoridades chinas no conduzcan a una solución eficaz, estos derechos compensatorios provisionales se introducirían a partir del 4 de julio mediante una garantía (en la forma que decidan las aduanas de cada Estado miembro). "Solo se percibirían en caso de que se establecieran derechos definitivos", concluye la Comisión Europea.

Este proceso viene de atrás. El pasado mes de octubre, la Comisión inició formalmente una investigación antisubvenciones de oficio sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería para pasajeros originarios de China. Toda investigación deberá concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir del inicio. La Comisión podrá publicar derechos compensatorios provisionales en un plazo de 9 meses a partir del inicio (es decir, el 4 de julio a más tardar). Las medidas definitivas se impondrán en un plazo de 4 meses tras la imposición de los derechos provisionales.

Los mercados mundiales están inundados de coches eléctricos chinos más baratos

El anuncio de la investigación se produjo durante el último debate sobre el Estado de la Unión, en boca de la presidenta Von der Leyen. "Es una industria crucial para la economía limpia, con un enorme potencial para Europa, pero los mercados mundiales están inundados de coches eléctricos chinos más baratos", expresó la dirigente alemana, para quien el precio "se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales". Advirtió además de que esto "está distorsionando el mercado" y ha recordado que "Europa está abierta a la competencia" pero "no para una carrera a la baja", pues ha destacado que la industria 'limpia' de la UE está lista para ser competitiva.

Ese foco no se posa solo sobre Pekín, sino también en Estados Unidos pese a que este sea un socio global de la UE. Vale un ejemplo: en agosto el Ejecutivo comunitario estrenó un nuevo mecanismo: el matching aid. A través del mismo, la Comisión Europea autorizó a Alemania a dar 902 millones al fabricante sueco de baterías Northvolt para que no se fuera a Estados Unidos, pues también había recibido una 'oferta' para verse beneficiada por la IRA, la norma americana para atraer inversiones. "No hablamos de proteccionismo, sino de autonomía", recalcan fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. "Tenemos que poder tomar nuestras propias decisiones".

Alemania hizo esta notificación dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición, preparado para estas situaciones, tal como explicaron entonces en rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y el vicecanciller alemán, Robert Habeck. En este sentido, la planta de Northvolt tendrá una capacidad anual de 60 GWh. Esto se traduce en entre 800.000 y 1 millón de vehículos eléctricos al año, dependiendo del tamaño de la batería. La fábrica empezará a producir en 2026 y alcanzará su plena capacidad de producción en 2029.