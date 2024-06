La histórica agencia internacional de fotografía Magnum, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024

La agencia internacional de fotografía Magnum Photos ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, el último que otorga la Fundación en esta 44ª edición de 2024, por su "icónica y exigente labor de fotoperiodismo" extendida a lo largo de casi ocho décadas. En el solemne acto académico, celebrado en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana de Oviedo, el jurado ha ensalzado que la agencia haya "custodiado y transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes de su época y contribuido, a través de la imagen, a elevar la conciencia de la humanidad".

Magnum fue fundada en 1947 por los reporteros de guerra Robert Capa, David Seymour 'Chim', Cartier-Bresson y George Rodger, y es considerada una de las agencias internacionales de fotografía más prestigiosas del mundo. El jurado de la Fundación Princesa de Asturias, encabezado por el presidente de la región, Adrián Barbón, ha calificado a la cooperativa como un "ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos", por aglutinar un completo archivo fotográfico que incluye imágenes de guerras, pobreza, hambruna y crímenes, entre otros tipos.

La agencia acumula más de un millón de imágenes tomadas por sus trabajadores. Entre su inmenso archivo de fotografías se encuentran las únicas que existen del desembarco de Normandía, captadas por Robert Capa; imágenes de la entrada de Fidel Castro en La Habana en 1959, recogidas por Burt Glinn; instantáneas de los discursos de Malcolm X, obra de Eve Arnold; o crudas fotografías de la guerra de Vietnam.

Una mujer escapa del frente de batalla durante la etapa final de la guerra de Vietnam, en esta foto de Philip Jones Griffiths

Magnum Photos tiene oficinas en Nueva York, París, Londres y Tokio, y entre sus miembros figuran los más importantes fotoperiodistas, cuyas imágenes han aparecido en publicaciones, periódicos y revistas de todo el mundo, como The New York Times, Le Monde, Le Figaro, The Guardian, Paris Match o National Geographic. Además, la mayor parte de sus fotógrafos ha realizado exposiciones individuales en instituciones de todo el mundo, como la Biblioteca Nacional de París o el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

En 2007 la agencia creó la Magnum Foundation, destinada a la concesión de becas a fotógrafos y a la preservación de su archivo histórico, e inició una colaboración con el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. A través de esta colaboración, que el jurado ha incluido en su valoración, un equipo internacional de fotógrafos viajó a nueve países para documentar los efectos de los tratamientos antirretrovirales en enfermos de sida.

El jurado ha destacado también que en 2022, cuando cumplió su 75 aniversario, la agencia puso el foco en la invasión rusa de Ucrania. Durante esta guerra que aún perdura, la cooperativa lanzó una venta de fotografías sobre conflictos armados, cuyos beneficios fueron destinados al Comité Internacional de la Cruz Roja (Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2012), para apoyar la protección de la vida y la dignidad humana en Ucrania y otros lugares afectados por guerras.

"Alejarse de los extremos y los fanatismos"

La presidenta de Magnum Photos, la española Cristina de Middel, ha agradecido este miércoles la concesión del galardón y ha afirmado que se ve animada "a seguir trabajando en la construcción de un mundo más justo y alejado de los extremos y los fanatismos". "Es un inmenso honor recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en un momento, además, de presidencia española de Magnum Photos", ha reconocido.

Magnum Photos compartía candidatura con otras 38 personalidades y agrupaciones de 19 nacionalidades distintas. La tradicional escultura de Joan Miró -símbolo de estos galardones- tiene por objetivo reconocer en su categoría de Concordia "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".

Foto de Paolo Pellegrin de tunecinos, egipcios y otros extranjeros intentando escapar de Libia durante los primeros momentos de la revuelta contra Gadafi en 2011.

La agencia internacional de fotografía recoge el testigo de la ONG escocesa Mary's Meals premiada en 2023 con el mismo reconocimiento por proporcionar cada día alimentación a más de dos millones de niños en zonas de crisis alimentaria en tres continentes y por estimular al mismo tiempo su escolarización.

Entre los demás premiados a la Concordia por la Fundación Princesa de Asturias destacan el chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen en 2021 o los sanitarios españoles que trabajaron en primera línea durante la pandemia en 2020.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, presidido por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, durante la lectura del acta. J.L. Cereijido/EFE

Con este galardón se pone el broche final a una octava de Premios Princesa de Asturias que la Fundación homónima entrega todos los años desde 1981. El Premio de las Artes tuvo este año el nombre del cantante Joan Manuel Serrat; la tricampeona mundial de bádminton, Carolina Marín, se llevó el de Deportes; y el de Investigación Científica y Técnica deparó a los padres del medicamento Ozempic, para la diabetes y contra la obesidad.

Los otras cuatro estatuas de Miró de 2024 han sido entregadas a la poetisa y ensayista rumana Ana Blandiana (Letras), la novelista gráfica iraní Marjane Satrapi (Comunicación y Humanidades), el historiador Michael Ignatieff (Ciencias Sociales) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Cooperación Internacional).