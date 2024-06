Cristina Pedroche recuerda la primera vez que fue en coche sola con su hija Laia: "Me temblaban las piernas de la tensión"

Cristina Pedroche estrenó la semana pasada Gracias al miedo, un libro en el que explora los miedos que ha sentido por la maternidad, algo de lo que no se habla tan habitualmente. Por ello, además de desgranar algunas de sus experiencias desde antes de dar a luz el 14 de julio de 2023, está relatando otras en algunas de las entrevistas que está concediendo, como en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

En el programa, la presentadora de Antena 3 explica que está bien, pero solo "a ratos", pues todavía está "postpártica", algo que "a la gente le molesta todavía". "Se supone que son dos años mínimo lo que tarda el cuerpo y el cerebro en adaptarse a tu nueva tú después de parir", justifica.

"El postparto no es el inmediato, la cuarentena... esto dura, es largo y tendido. Tengo que adaptarme todavía, estoy todavía arrollada", comenta. "La maternidad me ha arrollado por todos los sitios. He sentido muchísimo amor, muchísimo amor, un huracán de amor, un tornado de amor, pero tanto amor ha venido con mucho dolor. Un dolor que no sabía ni el porqué".

"Soy una persona que digo lo que pienso y creo que eso molesta. Vivimos en un momento en el que todos tenemos que ser buenos, todos somos felices... Y yo no", defiende. "Creo que tenemos que normalizar todas esas cosas. Me hubiera gustado que amigas mías me hubieran contado toda la revolución sobre el postparto. Creo que es un tema tabú".

Además, hablando del miedo, la colaboradora de Zapeando explica que este sentimiento incluso la paraliza, pero intenta hacer igualmente eso que la atemoriza. De hecho, revela el tenso momento en el que viajó en coche con ella por primera vez.

"Me da miedo montarla en el coche, pero es que si no la monto en el coche, no voy a donde tenga que ir. Muchas veces no he ido, pero ahora poco a poco me voy haciendo más fuerte", recuerda. "Siempre voy con mi padre, con mi madre o con David".

Pero, tras tiempo sin ir las dos solas, decidió aventurarse a hacerlo: "David se fue a jugar al pádel y dije 'voy a ir a verle con la niña en el coche'. Cojo a la niña, la monto en el coche y se puso a llorar. Pensé que si se ponía a llorar al sacarla del garaje, me volvía y no pasaba nada. La saqué del garaje y de repente, se calló".

"Llegué a la primera rotonda, llego a la segunda, me meto en la carretera... Yo estaba sudando cogiendo el volante, como si me fuera la vida en ello. Yo mirando, rogando que no viniera ningún coche. Intentaba ir rápido, pero iba despacio. O sea, todo mal. Iba superlenta", rememora la vallecana. "Llego, aparco y se puso a llorar. Ya la cojo y dije: 'ya está, lo he hecho'. Me temblaban las piernas de la tensión".

"Me sentí muy bien, pero físicamente muy mal. Cuando llegamos, David estaba muy emocionado porque lo había conseguido. Pero claro, luego tenía que volver a casa", narra. Sin embargo, le volvió a pasar lo mismo, pues la niña lloró al montarla pero estuvo todo el viaje tranquila.