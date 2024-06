Los partidos nacionalistas, Sumar o Alvise no tendrían eurodiputados si España aplicara el umbral mínimo de voto que le exige Bruselas

España y Alemania son los únicos países grandes de la Unión Europea que no exigen un umbral mínimo de voto para entrar en el Parlamento Europeo, a pesar de que así lo reclama Bruselas desde el año 2018 para todos los países miembros con más de 35 eurodiputados.

"Es una decisión del Consejo Europeo que fija una barrera de entrada que debe oscilar entre el 2% y el 5% de los votos y que afecta a España porque tiene 61 eurodiputados. Las decisiones son obligatorias y de aplicación inmediata, pero en este caso hay un artículo que la deja sujeta a la aprobación de los Estados miembros y siempre que sea conforme a sus normas constitucionales", explica Ramón González Bernal, director en Bruselas de la consultora Atrevia.

"El problema es que en el caso de España habría que modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y para eso es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso. A día de hoy no parece probable que se produzca porque los socios de Sánchez no quieren que se imponga ese umbral de voto", dice el consultor, quien recuerda que "el PNV ya exigió a Sánchez que no se modificara la Loreg a cambio de apoyar su investidura".

De hecho, España es el único país de la UE que todavía no ha ratificado ese umbral mínimo de voto, ya que Alemania sí lo hizo, pero su Tribunal Constitucional lo declaró posteriormente inconstitucional: "En Alemania pasó la votación de las dos cámaras parlamentarias, pero el Constitucional lo echó atrás por un recurso de Die Partei, un partido político surgido de una revista satírica y que ahora ha entrado en la Eurocámara con menos de un 2% del voto".

Tarde o temprano, España también tendrá que ratificar ese umbral en el Congreso porque de no hacerlo "se expone a sanciones de Bruselas", aunque todavía tiene un margen de diez años, explica González Bernal: "En teoría el plazo límite son las elecciones de 2029, pero la propia norma europea permite que una vez aprobado el umbral no se aplique en las siguientes elecciones. Es decir, que aunque España modifique la Loreg antes de 2029, podría no aplicar el umbral mínimo en esas elecciones y esperar a las siguientes de 2034".

¿Qué partidos se quedarían fuera en España?

Si España aplicara un umbral mínimo de voto, el resultado de las pasadas elecciones europeas habría sido muy diferente porque muchos partidos que han logrado representación en el Parlamento Europeo se quedarían sin sus eurodiputados. Dependiendo de cuál sea ese umbral mínimo, la criba sería más o menos rigurosa:

Con el umbral mínimo del 2% que exige Bruselas, solo se habría quedado sin escaño la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, ya que la coalición de los nacionalistas vascos apenas alcanzó el 1,61% de los sufragios.

Subiendo el umbral al 3%, también perdería su escaño Toni Comín, el único eurodiputado de Junts, partido que aglutinó el 2,54% del voto.

Con el umbral del 4% tampoco entraría en la Eurocámara Podemos, que perdería sus dos escaños (Irene Montero e Isa Serra) al haber alcanzado solo el 3,28% de los votos.

Y elevando el listón hasta el máximo del 5%, la escabechina sería mayúscula porque solo tendrían representación en Bruselas tres partidos: PP, PSOE y Vox. En este caso, perderían sus tres diputados la coalición Ahora Repúblicas de ERC, Bildu y BNG (4,91%); Sumar (4,65%) y el partido de Alvise Pérez (4,59%).

El umbral del 5% beneficiaría evidentemente a los grandes partidos, que se repartirían los 13 escaños ahora en poder de PNV (-1), Junts (-1), ERC (-1), Bildu (-1), BNG (-1), Podemos (-2), Sumar (-3) y Se acabó la fiesta (-3). Aplicando la ley d'Hondt para efectuar ese reparto, los populares subirían a 28 eurodiputados (+6), los socialistas a 25 (+5) y los de Abascal a 8 (+2).

¿Qué umbrales aplica cada país?

Excepto España (por falta de voluntad) y Alemania (por imperativo del Constitucional), el resto de países grandes de la UE (Francia, Italia y Polonia) exigen un umbral mínimo de voto para entrar en el Parlamento Europeo. Y también son muchos los países pequeños que lo exigen, a pesar de que para ellos no es obligatorio.

Aunque la normativa permite una horquilla del 2% al 5% para fijar ese umbral a elección de cada país, no hay ninguno que lo haya establecido en el mínimo y todos aplican porcentajes del 3%, 4% o 5%. La excepción es Chipre, que va por libre e impone un umbral sui generis del 1,6%.