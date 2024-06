Patricia Pérez y Luis Canut celebran veinte años de amor: "No me equivoqué cuando dije que sí"

Patricia Pérez y Luis Canut cumplen 20 años de una historia de amor que comenzó en los platós de TVE. La presentadora sintió un flechazo cuando el guionista le llamó para trabajar en Eurovisión. Aunque, primero, surgió la amistad y, dos años después, se casaron en Vigo, donde prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad.

La presentadora ha cumplido su promesa durante estas dos décadas. Especialmente, desde marzo de 2023, cuando Canut contrajo una meningitis criptocócica por un hongo habitual en las heces de las aves. Pese a que el guionista todavía sigue recuperándose de las secuelas, ambos están más tranquilos.

"Me lo tomo como otra oportunidad. Subí arriba, toqué la puerta a San Pedro, le pillé en el baño y bajé", ha bromeado el guionista. "Una película de terror. La gente me preguntaba cómo estaba Luis, pero yo no sabía qué iba a pasar, si saldría de la UCI u otra cosa", ha recordado la presentadora.

Además, durante los cinco meses que estuvo Canut en el hospital, Pérez no se separó ni un segundo de él: "Le hacía la cama, le aseaba, pedí a los médicos llevar su dieta. La nutrición es el pilar de las emociones y del estado mental. Entré con Luis al hospital y salí con él. Lo dejé todo. No todos pueden parar su vida para cuidar a la persona que se lo merece. Cuidaba a Luis no porque sea mi marido, que también, sino porque se lo merecía", ha revelado la nutricionista.

Aunque durante esos meses la vida del valenciano estaba en constante peligro, la presentadora nunca se puso en lo peor y sabía que su marido se iba a recuperar: "Siempre pensé que era imposible que Luis pudiera morir. Ni de coña. No y no. Yo rezaba y pedía a la Virgen Santa y lo que fuera".

A pesar de que la vida de Luis Canut no corre peligro, su enfermedad le ha dejado grandes secuelas. "No soy ciego, pero veo muy poco, no veo caras ni nada nítido. También perdí oído. Tengo un pitido continuo fuerte", ha revelado. "Hemos avanzado mucho, mi cerebro está poniendo mucho de su parte. Estoy recuperando un poquito el olfato y el gusto", ha continuado. Sin embargo, aunque haya mejorías notorias, falta un año para saber con qué secuelas permanentes quedará.

No obstante, aunque fue un año muy complicado para el matrimonio, también fue el que más les unió y ambos se han quedado solo con todo lo que han aprendido. "De Patricia he aprendido lo que realmente significa querer. Suena cursi, pero es verdad. Siempre se ha volcado en mí. Me siento muy en deuda y sé que nunca lo voy a poder devolver", ha afirmado.

Por su parte, la presentadora ha revelado que se quiere casar otra vez y que aún les queda muchos momentos juntos. "He aprendido que no me equivoqué cuando le dije que sí", ha sentenciado.