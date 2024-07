Entrevista

Frente al ruido que impera hoy en la industria musical, Marilia Monzón levanta su particular refugio. En él plasma su descubrimiento personal, ese que va desde sus inicios a su "nueva etapa" de madurez profesional, pasando, cómo no, por su experiencia en Operación Triunfo, el talent que la lanzó a la fama.

¿Prender una velita por qué o por quién?Por las mujeres de mi vida. Siempre veía a mi madre, mis tías, mi abuela, mi hermana prender una velita para atraer a las cosas buenas, así que no encuentro mejor título para empezar esta nueva etapa. Esas mujeres me hacen ser la mujer que soy yo hoy en día y, de alguna forma, es como un recuerdo eterno.

El proceso ha sido como un viaje interior.He intentado deshacer el camino recorrido. Llevo 5 años en Madrid y hace mucho que no volvía a reencontrarme con lo vivido en mi isla, Gran Canaria. Hacerlo es lo que ha provocado que mire hacia adentro, haga un trabajo de introspección y, de alguna forma, escarbar en esas pequeñas cosas que creía olvidadas, pero que no lo estaban. Ha sido una sanación. De alguna forma u otra, en este tiempo que yo llevo en Madrid he sufrido una especie de desarraigo con mi tierra, y este disco me ha hecho reconciliarme con eso. La raíz es lo más importante, no hay que olvidarse de donde viene uno.

La raíz, sí, también en la música.La industria aún está sometida al ritmo frenético de esta sociedad en el que lo eterno casi se vuelve efímero. Seguimos muchas autopistas y nos olvidamos de que los caminos de tierra siguen existiendo. Y que, aunque tengan muchas piedras, forman parte del paisaje. Creo que tenemos mucho que aprender de la industria latinoamericana. En España se empieza a hacer, pero queda mucho. Pero, si hay algo que me hace mantener la esperanza son artistas que tengo a mi alrededor y que hacen ese camino desde sus ligares de procedencia, desde la raíz, desde la tierra, como son Silvia Pérez Cruiz, Rosalía o Valeria Castro... Aunque suene feo, parece que la música se ha convertido en algo de uso rápido. Y creo que la música no es eso. Hay que hacer canciones para los nietos y que perduren en el tiempo.

¿No se adapta al ritmo que marca la industria musical?No. Nunca me he sentido cómoda. De hecho, por suerte, me di cuenta muy rápido. Con 18 años firmé mi primer contrato con una discográfica muy grande [cuando terminó OT]. Yo desconocía cómo funcionaba esto, porque nadie de mi familia se dedicaba a ello, y, de repente, me vi envuelta en ciertas circunstancias que a mí no me representaban ni como persona ni como artista. Y frené. No sé cómo, con esa edad, tomé esa decisión, pero lo hice. Aprendí que hay lugares por donde yo no volvería a pasar.

¿Como cuáles?Esos en los que las decisiones las toman otras personas antes que tú o te marcan ritmos que tú no necesitas. Una persona de 18 años recién salida de su pueblo necesita mucho tiempo, paciencia y calma para luego tener un proyecto consolidado. Yo no tenía nada claro, y necesitaba seguir aprendiendo.

¿No fue difícil bajarse en la cresta de la ola?En parte, sí. Pero yo doy gracias a la educación que me ha dado mi familia y que ha hecho que mi cabeza esté amueblada y mis pies sigan en la tierra. Eso, cuando salí de la Academia, fue superfundamental. Volver a casa y darte cuenta de que la vida sigue y no se para por absolutamente nada.

Es que usted no tiene el perfil de concursante de OT.Fue por la inocencia de una niña de 18 años recién cumplidos. Nunca tuve en mente presentarme, fue más por la insistencia de mis amigas. Viví mucho la experiencia, la exprimí al máximo, pero no deja de ser muy dura y para la que hay que estar muy preparado mentalmente. Estás tan expuesto que pierdes el norte. No eres consciente del nivel de altura al que estás, mirar para abajo da vértigo. Y todo lo que sube muy rápido, baja también muy rápido, y no nos preparan ni para una cosa ni para otra. Ahora que también estudio psicología me doy cuenta de que la salud mental es muy importante.

¿Volvería a presentarse?No. Sabiendo lo que es y lo que he vivido, creo que también hay otros caminos muy válidos para llegar en la música. No digo que OT no sea válido, es más, siempre estaré eternamente agradecida y tengo amigos de allí que se han convertido en familia, pero, repito, si algo he aprendido es que hay lugares por donde yo no volvería a pasar en la vida, y Operación Triunfo es uno de ellos.

Marilia Monzón, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Su edición será una de las más recordadas.Formamos un grupo muy guay, sí. El programa es una competición, pero, para mí, la música no lo es. No viví ningún tipo de competitividad con mis compañeros. Al revés, creamos un círculo muy sano y eso se ha visto reflejado en el tiempo, porque, a día de hoy, seis años después, nos mantenemos igual de unidos.

Mira atrás, ¿y qué ve?Que he hecho un proyecto a la altura de lo que quería hacer. No ha sido fácil, porque en esta vida nada lo es, pero yo miro hacia atrás y me siento muy orgullosa de cómo he afrontado todo esto. No fue fácil parar. Todo va muy rápido y sí que hubo días en los que me preguntaba si lo estaba haciendo bien. ¡Es que parece que si no sacas música no estás haciendo nada y no estás ahí! Pero creo que el silencio también es música y parte del proceso creativo. Y para eso hay que tener calma y rodearse de la gente correcta.

Eso suena a Síndrome del Impostor.Sí que existió y existe en Síndrome del Impostor en mi vida. Además, en momentos muy concretos, como cuando lancé este disco. Un mes antes tuve que dejar de escucharlo. Es que habíamos puesto mucha dedicación y esfuerzo. Pero para eso existen las terapias y los psicólogos.

Triunfo es una de las palabras clave en OT. ¿Qué es para usted el triunfo?¡Guau! En este momento de mi vida es el día de hoy, estar hablando contigo. Haber terminado mi primera gira por salas, presentar mis canciones, rodearme en músicos que han hecho que crea incluso más en mí de lo que ya creía antes y tener un equipo a mi mano que confía en mi proyecto ha sido, para mí, todo un triunfo. Para mí el éxito ha sido ver cómo el publico ha recogido mis canciones y se las ha llevado a su terreno. Ver cómo la gente empatiza con tus historias te hace sentir menos sola.

¿Es tan dulce como parece?La dulzura es algo que me viene innato, pero la parte canalla la he tenido que aprender con el tiempo y a base de cosas que te pasan en la vida. Yo he tenido que sacar el carácter, pero siempre con amor, cariño, respeto y dulzura.

¿Cómo ve el papel de la mujer en la música?Está habiendo un movimiento que a las mujeres nos hace tener esperanza. Hay mucho por hacer, pero creo que, cada vez más, somo las que estamos delante, con nuestra voz y nuestro mensaje. Creo que es muy importante el apoyo entre nosotras. A mí, la verdad, es que me faltan muchas más mujeres detrás del escenario, ya no solo delante. Estamos en la vereda y lo importante es que todas nos demos la mano y caminemos en la misma dirección.

Marilia Monzón Cantautora. Gáldar (Gran Canaria). 24 años. Saltó a la fama por ser una de las concursante de la edición de 2018 de 'Operación Triunfo', donde destacó por su cálida voz. Pero su pasión por la música viene desde pequeña, ya que, con solo seis años, comenzó sus estudios en la Escuela de Música Municipal. En 2016 ganó el Festival Voces de Gáldar. Quiso estudiar enfermería, pero lo pospuso para entrar en la academia de 'OT'. Ahora estudia psicología.