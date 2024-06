Llados justifica su forma de hablar tras ser denunciado por delitos de odio: "Cuando dices algo con amor, no hay falta de respeto"

Llados está en el centro de la polémica. Mil personas se han unido para presentar una macroquerella contra él por sus cursos y lo acusan de estafa piramidal. Sin embargo, él continúa defendiendo su modo de vida y su contenido y justifica las palabras por las que le señalan también por delitos de odio.

El influencer se ha sentado en el pódcast Media Power, donde no se ha pronunciado sobre esta denuncia, pero sí ha tratado algunos de los controvertidos temas por los que se le señalan.

El madrileño, que organiza cursos en los que vende sus servicios de coach motivacional, cursos por los que le acusan de estafa piramidal, ha hablado de su pasado, en concreto, ha revelado que nunca le ha gustado el alcohol, pero antes "bebía por entrar en el ambiente".

"Nunca he tenido un problema con el alcohol, pero sí con la cocaína. Pero yo no sabía en ese momento que era un problema", ha confesado. Además, Llados, en la misma línea de sus vídeos, ha opinado que todo el mundo que se va a beber cervezas después del trabajo lo hace porque "de algo está escapando" y "tiene que identificar qué es".

Él ha defendido que celebra una semana de trabajo "haciendo más deporte", yendo a cenar "algo saludable" con su mujer o levantándose más temprano: "Mi vida es jodidamente increíble, lo último que voy a hacer es beber una copa de alcohol o drogarme para salirme de la realidad en la que vivo".

Según su criterio, la gente "vive una vida falsa", pues no dicen la verdad, y "la verdad te libera". "La gente dice 'tu contenido es muy controversial'. No, es que digo la verdad, inútil, y tú vives una fucking mentira", ha sentenciado.

Otro de los aspectos más polémicos de su discurso es que invita a los alumnos de su curso a dejar atrás a su entorno, pues considera que puede ser un problema, ya que te coarta: "No puedes hacer eso, no puedes ir desnudo, no puedes decirle a esa que está gorda...".

"El entorno te capa, ese es el origen del problema, por eso digo 'cambia ese entorno'. Yo digo 'elimina a la gente que te está ayudando a elevarte'", ha justificado.

Además, no considera que sea maleducado con su forma de hablar y sus términos "panza" y "mileurista", con los que se refiere a personas que se conforman con sus vidas. "Cuando tú dices algo con amor y con buena intención, no hay falta de respeto. Es cómo lo recibe la persona. Yo mando un mensaje desde el amor y la buena intención", ha asegurado. Aun así, lo cierto es que su manera de hablar del físico de otras personas es uno de los elementos de la denuncia por delitos de odio.

"Piensa que es básicamente un milagro que estés en este mundo, y todo lo que puedes hacer es una panza y un empleo. Pero que todo el mundo puede vivir la vida que ellos desean desde su alma", ha continuado contando en Media Power.

Sobre los haters, el experto en fitness considera que le critican porque no se creen que exista alguien como él: "Los comprendo. Yo me pongo en su situación, soy una persona que tiene una panza, vivo en casa de mi mamá, gano mil euros al mes y mi renta son 600 euros, estás en ese mundo, ves a un tío como yo y dices 'no puede ser real, existe'".

"¿Cómo le va a entrar en la cabeza a una persona que uno de mis 11 coches vale más de lo que 80 de sus generaciones puede generar en una vida entera? No es posible que lo comprendan, porque si lo comprendieran no lo estarían haciendo", ha opinado.

Aun así, a pesar de los comentarios negativos que recibe, dice que no tiene miedo: "Yo he estado muerto, sobredosis de cocaína, accidentes de motos, yo he sufrido dolor físico en una operación hasta el punto de que se desconecta".

En el pódcast le han preguntado también sobre los "vendehumos", algo de lo que le acusan a él. Aun así, él ha defendido que es término se usa para "alguien que te enseña a hacer algo que no ha hecho".

"¿Alguien va a escuchar a un entrenador que está gordo? No. ¿Los hay? Sí, la gente puede hacer lo que quiera. ¿Alguien va a escuchar un consejo financiero de alguien que es pobre? No", ha enumerado. "La gente se quiere sentir importante dando consejos, pero al final todo el mundo quiere atención".