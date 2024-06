Rosa López, sobre su pareja: "La boda seguro que llegará. Iñaki es el amor de mi vida"

Rosa López saltó a la fama por participar y ganar la primera edición de Operación Triunfo. Han pasado 22 años de ese momento y, a día de hoy, continúa siendo una de las artistas más reconocidas del panorama nacional. Además, actualmente, se encuentra preparando su décimo disco.

"Se llamará 12 diamantes negros y saldrá en diciembre. Intentaré que sea muy especial y, sobre todo, que enganche a ese público que conoce mi trayectoria por Eurovisión y OT, pero también para los que no conocen mi discografía. Es un proyecto en el que me estoy dejando llevar por las emociones de toda lo vivido durante mi vida", ha explicado la cantante.

Además, ha destacado que todas las canciones están compuestas por ella y que "son pensamientos e historias" de su vida. También ha evidenciado lo difícil que es emprender un proyecto tan grande sola: "Yo tomé la decisión de volar sola con todo lo que eso conlleva. Creo que si no te caes y te haces daño no aprendes a levantarte. No es fácil pasar por todo ese proceso después de haber tenido una multinacional detrás".

Por otra parte, ha hablado sobre su relación y su vida privada. Iñaki García y Rosa López se conocieron en un concierto de Marta Sánchez, él se encargaba de la seguridad del recinto en el que se celebraba el show y ella era una de las famosas invitadas. Desde ese día, la pareja no se ha vuelto a separar, viven juntos y se plantean seriamente pasar por el altar.

"La boda seguro que llegará", ha declarado la cantante. Además, tiene muy claro que quiere pasar el resto de su vida junto a él: "Es el amor de mi vida". Y es que García es una persona muy especial para la cantante, pero lo que más ha llamado la atención es que ella asegura que su pareja tiene un gran parecido con su padre: "Iñaki me recuerda mucho a mi padre".

El papel de su padre fue fundamental para la triunfita. "Mi padre ha sido mi mayor ejemplo y aunque una muerte nunca se supera, se aprende a vivir con ello. De alguna manera él está en mí", ha confesado. Así mismo, sus hermanos y su madre son muy importantes para ella, aunque tienen sus respectivas vidas y preocupaciones, Rosa López intenta reunirse con ellos cada vez que puede.