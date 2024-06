Rufián, sobre el pacto con el PSC en Barcelona y el acuerdo con Junts en el Parlament: "Si me meto me montan un pollo increíble"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha preferido no opinar sobre los dos últimos movimientos de las vertientes autonómica y municipal de su partido. "No me meto, si me meto me montan un pollo de Cataluña increíble", ha respondido en los pasillos de la Cámara Baja en Madrid antes de entrar al hemiciclo, donde este miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno.

Por la parte autonómica, ERC acordó el lunes la constitución de la Mesa del Parlament de Cataluña con los partidos independentistas, Junts y CUP. Al día siguiente, este martes, la vertiente municipal de los republicanos en Barcelona optó por un pacto con el PSC para entrar en el Ayuntamiento que encabeza el socialista Jaume Collboni.

Ante la incertidumbre que estas últimas novedades suscitan sobre los votos de ERC para la elección del próximo president de la Generalitat -Illa o Puigdemont-, una de las periodistas le ha preguntado "qué tiene que decir sobre las conversaciones de Esquerra a dos bandas con el PSC y Junts". "Eso mejor al comité negociador", ha respondido el portavoz.

Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de una repetición electoral en la región catalana, el diputado no lo ha descartado y ha subrayado que "todo es posible".