Y ahora, que los tribunales y la Justicia europea actúen. España dio en 1986 uno de los pasos más relevantes de su historia reciente. Se sumó a la actual Unión Europea, entonces un club de solo 12 países. Ha sido la principal cesión de soberanía que ha hecho este país desde la Constitución y, seguramente, ahora no repetiría un paso similar. Esa cesión va a servir para que la ley de amnistía –el principal punto de fricción que hay ahora– no esté solo en manos de un Tribunal Constitucional que una mayoría ve siempre politizado. El BOE ya ha publicado la ley y ahora toca saber si se ajusta a los estándares europeos de respeto al marco de derecho más básico. El Tribunal de Cuentas ya ha movido ficha preguntando, también lo harán otros tribunales y juzgados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogerá el guante y dirá si se podía amnistiar de todos los delitos o no a Puigdemont. Al final, se trata de eso. Tras todo el ruido que ha habido, ahora toca que hable la Justicia.