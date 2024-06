LoveYoli, de 'GH 15', muestra el resultado de su liposucción sin cirugía: "Me han enseñado la foto y he flipado en colores"

La exparticipante de GH 15 Yolanda Claramonte, conocida en redes como LoveYoli, se ha sometido a una liposucción siguiendo un método novedoso en el que no hace falta cirugía. La creadora de contenido ha mostrado el resultado y el sorprendente antes y después de su cuerpo.

No era la primera vez que la de Albacete se realizaba una operación estética, pues ya se había sometido a una abdominoplastia. Sin embargo, Yoli no ha podido evitar esconder su sorpresa al ver el rápido resultado que ha logrado en esta ocasión, y sin tener que pasar por quirófano.

"Es alucinante la zona de los flancos, cómo he reducido grasa y volumen", ha comentado al ver la dos imágenes comparando el antes y el después. Pero el resultado no es lo único que ha mostrado a sus seguidores.

La influencer ha compartido también a través de imágenes el proceso que ha seguido, una nueva técnica que busca romper la célula grasa, que, al ser liberada, se elimina por vía linfática y venosa. La sesión ha durado aproximadamente 60 minutos.

"Una no se percata de la diferencia en el día a día, pero es que me han enseñado la foto y he flipado en colores. Todo lo que es la parte de la cadera, que es la parte en la que yo retengo más grasita y la más difícil de quitar, pues he visto la foto y no me lo podía creer", ha confesado LoveYoli.

La creadora de contenido, que ya ha recibido dos sesiones de este tratamiento, tendrá que someterse a unas cuantas más. Además, ha prometido mostrar el antes y el después en ropa interior.

"Hasta dentro de un mes no voy a poder trabajar esta zona. Creo que me han dicho que son un máximo de cuatro al año", ha explicado, asegurando que la van a dejar "hecha un pincelín" para este verano.